Seit Monaten stichelt Kanye West auf üble Art und Weise öffentlich gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian und deren neuen Freund, Comedian Pete Davidson. Der wiederum bot West jetzt ein Friedensgespräch an.

Es ist ein Streit, der eher einseitig geführt wird. Seit nunmehr Monaten lässt sich Kanye West in den sozialen Netzwerken über seine Ex-Frau Kim Kardashian aus und verteilt Seitenhiebe gegen deren neuen Partner, Comedian Pete Davidson. Er gab Davidson den abfälligen Spitznamen "Skete" und ermordete zuletzt eine ihm ähnlich sehende Puppe in einem seiner Musikvideos.

Pete Davidson schickt Kanye West mehrere Nachrichten

Davidson blieb lange Zeit ruhig, ebenso Kardashian, die zwar vor Gericht um eine frühere Scheidung bat, ansonsten aber wenig schlechte Worte über den Vater ihrer Kinder verlor. Wie jetzt ein Freund Davidsons mit Screenshots zeigte, hat sich der Comedian Mühe gegeben, um das Kriegsbeil mit Kanye West zu begraben.

"Yo, ich bin's, Skete. Kannst du dir bitte eine Sekunde Zeit nehmen und dich beruhigen. Es ist 8 Uhr morgens und es muss nicht so sein", schrieb er West und benutzte den Spitznamen, den dieser ihm gegeben hat. "Kim ist buchstäblich die beste Mutter, die ich je getroffen habe. Was sie für diese Kinder tut, ist unglaublich und du hast so ein verdammtes Glück, dass sie die Mutter deiner Kinder ist", fuhr er fort.

"Ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr zulasse, dass du uns so behandelst, und ich bin es leid, still zu sein. Werd' erwachsen, verdammt noch mal", schrieb er in seiner Nachricht, woraufhin Kanye ihn fragte, wo er sei. Etwas weniger diplomatisch waren die nächsten Nachrichten, die Davidson verschickte. "Im Bett mit deiner Frau", sagte er zu einem Selfie von sich oben ohne, auf dem er die Zunge rausstreckt. Gut zu sehen ist ein neues Tattoo auf seiner rechten Brustseite. Dort hat er sich "Kim" unter die Haut stechen lassen.

Er bietet West Hilfe an

Eine Provokation, die West dankend annahm. "Bin froh, zu sehen, dass du raus bist aus dem Krankenhaus und der Entzugsanstalt", schrieb der Rapper. Davidson geht offen mit seinen mentalen Problemen um, erklärte schon oft, dass ihm Antidepressiva geholfen haben. Für Kanye West, der selbst bipolar ist, hatte er einen entsprechenden Tipp. "Ich bin den ganzen Tag in L.A., wenn du aufhören willst, ein kleiner Internet-Zickenjunge zu sein und reden willst", schrieb er und fügte noch hinzu: "Lass mich dir helfen, Mann. Ich kämpfe auch mit psychischen Problemen. Es ist keine einfache Reise, du musst dich nicht mehr so fühlen. Es ist keine Schande, sich ein wenig Hilfe zu holen. Du wirst so glücklich und in Frieden sein."

Tipps und Hilfe, die Kanye West offenbar nicht bereit ist, anzunehmen. Er selbst veröffentlichte ein Video von sich, in dem er zu den Text-Nachrichten Stellung bezog und andeutete, Kardashian sei eine schlechte Mutter, weil sie lieber im Bett mit ihrem Freund sei, statt sich um die Kinder zu kümmern.