Lange waren es nur Gerüchte, jetzt ist es wohl offiziell: Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson sind ein Paar. Erst vor wenigen Tagen hatten sie seinen Geburtstag zusammen gefeiert.

Bisher waren es nur Gerüchte, die wohl viele Fans als absurd abgestempelt hatten: Kim Kardashian und der 28-jährige Comedian Pete Davidson sollen ein Paar sein? Verwunderlich für viele, immerhin schien Davidson nicht in Kardashians bisheriges Beuteschema zu passen.

Kim Kardashian und Pete Davidson sind ein Paar

Von der "Daily Mail" veröffentlichte Fotos bestätigen jetzt, dass die beiden wohl tatsächlich ein Paar sind. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Kardashian und Davidson Händchen halten, Davidson trägt dabei eine Schlafanzughose aus Kims Shapewear-Kollektion Skims.

Erst vor wenigen Tagen feierte das Paar gemeinsam mit Kardashian-Matriarchin Kris Jenner und Rapper Flavor Flav Davidsons Geburtstag in Palm Springs. Ein Foto der Feier postete Flavor Flav auf Instagram. In den vergangenen Wochen wurden die 41-Jährige und "Saturday Night Live"-Star Davidson bereits gemeinsam in einem Freizeitpark sowie beim Dinner in New York gesehen. Die Noch-Ehefrau von Kanye West soll ihn sogar in seiner Heimat, dem New Yorker Stadtteil Staten Island, besucht haben. Besser kennengelernt hatten sie sich höchstwahrscheinlich während Kardashians Gastauftritt bei "Saturday Night Live". Davidson spielte in einigen Sketches mit dem Reality-Star.

Kanye West glaubt noch an die Beziehung mit Kardashian

Mag die Paarung auf den ersten Blick etwas merkwürdig wirken, fällt Kardashian durchaus in Davidsons Beuteschema. Der Komiker hat ein Faible für berühmte Frauen. Auch ein großer Altersunterschied ist ihm egal. In der Vergangenheit war er mit Ariana Grande verlobt und führte Beziehungen mit Kate Beckinsale, Kaia Gerber, Margaret Qualley und "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (mehr über Pete Davidson lesen Sie hier).

Kardashian hingegen gab Anfang des Jahres die Trennung von Rapper Kanye West bekannt. Der Vater ihrer vier Kinder ließ kürzlich wissen, dass er sie durchaus noch als seine Ehefrau betrachte und die Beziehung retten wolle.