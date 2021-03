Der ehemalige Verlobte von Ariana Grande und die "Bridgerton"-Schauspielerin sollen derzeit miteinander ausgehen.

"Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (25) soll mit Pete Davidson (27, "The King of Staten Island") Zeit verbringen, wie "Page Six" spekuliert. Demnach ist der Comedian für die Schauspielerin zuletzt sogar von New York nach England geflogen. Am Sonntag wurde er von einem Fan in ihrer Heimat Altrincham gesichtet und fotografiert.

Das soll nicht ihr erstes Treffen gewesen sein: Zuvor war Dynevor im Februar in New York, Davidsons Heimat. Einen Schnappschuss der Reise kommentierte sie auf Instagram mit einem Herz-Emoji und den Worten: "Ich bin dankbar, für eine heiße Sekunde hier gewesen sein zu dürfen."

Bisher haben sich weder die beiden Stars noch ihre Sprecher zu den Gerüchten geäußert. Davidsons Liste an verflossenen Stars wurde in den letzten Jahren immer länger: 2018 war er zeitweise mit Ariana Grande (27, "7 Rings") verlobt, seit ihrer Trennung wurde er mit Stars wie Kate Beckinsale (47, "Underworld"), Margaret Qualley (26, "Once Upon A Time In Hollywood") oder Model Kaia Gerber (19) gesichtet.