Peter Bogdanovich ist mit 82 Jahren gestorben. Hollywood-Stars wie Barbra Streisand und Cher trauern um den Regisseur.

Der Regisseur Peter Bogdanovich ist mit 82 Jahren gestorben. Der Filmemacher, bekannt für Werke wie "Die letzte Vorstellung", "Paper Moon" oder "Bewegliche Ziele", starb am Donnerstag kurz nach Mitternacht in seinem Haus in Los Angeles, wie "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf seine Tochter Antonia Bogdanovich berichtet.

"Unser liebster Peter ist heute an den Folgen der Parkinson-Krankheit gestorben", heißt es dem Bericht zufolge in einem Statement der Angehörigen. "Die Familie Bogdanovich/Stratten möchte sich bei allen für ihre Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken."

Cher und Streisand trauern

Viele Hollywood-Stars trauern in den sozialen Medien um Bogdanovich. Barbra Streisand (79), die in seinem Film "Is' was, Doc?" zu sehen war, erklärte auf Twitter: "Peter hat mich immer zum Lachen gebracht! Er wird sie auch dort oben zum Lachen bringen. Möge er in Frieden ruhen."

Bogdanovichs Hauptdarstellerin aus dem Film "Die Maske", Cher (75), twitterte: "Ich habe gerade gehört, dass Peter gestorben ist. Ich bin stolz auf den Film ('Mask'), den wir zusammen gemacht haben, und am Ende bin ich mir sicher, dass er es auch gewesen sein muss." Sie fügte hinzu: "Er hat einige sehr denkwürdige Filme gedreht und unglaublich talentierte Künstler entdeckt." Auch Regie-Stars wie Francis Ford Coppola (82) und Martin Scorsese (79) würdigten ihren verstorbenen Kollegen.