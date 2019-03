Wer in den 1950er und 1960er Jahren Teenie oder Twen und weiblich war, der bekommt heute noch strahlende Augen bei dem Namen Peter Kraus. Der deutsch-österreichische Sänger und Schauspieler war eines der großen Teenie-Idole seiner Zeit. Am heutigen Montag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Die Krauseneckers

Das Show-Talent war dem gebürtigen Münchner Peter Krausenecker, wie er eigentlich heißt, quasi in die Wiege gelegt. Denn sein Vater war der österreichische Regisseur, Kabarettist, Theaterbetreiber Fred Kraus(enecker, 1912-1993). Aufgewachsen ist Peter Kraus in München, Gräfelfing, Wien und Salzburg. Schauspiel-, Gesangs- und Tanzunterricht zahlten sich aus, denn schon mit 15 Jahren spielte er seine erste Hauptrolle, den Schüler Jonathan "Johnny" Trotz in der Erich-Kästner-Romanverfilmung "Das fliegende Klassenzimmer" (1954).

Conny und Peter

Vier Jahre später folgte "Wenn die Conny mit dem Peter" (1958), eine Teenager- und Schlagerkomödie, in der Kraus zum ersten Mal mit Schauspielerin und Sängerin Cornelia Froboess (75, "Ostwind") ein verliebtes Paar spielte. Sein bis heute bekannter Hit "Sugar Baby" (1958) stammt ebenfalls aus diesem Film - Kraus wurde zum populärsten deutschsprachigen Rock'n'Roll-Sänger, dem deutschen Elvis. Zusammen mit Conny wurde er zum bewunderten Film-Traumpaar, das 1960 nochmal zusammen in "Conny und Peter machen Musik" und "Schlagerraketen - Festival der Herzen" zu sehen war.

Aus dem Leinwand-Traumpaar wurde kein echtes Paar. Im wahren Leben heiratete Peter Kraus 1969 das Model Ingrid Nieuweboer. Sie brachte Tochter Gaby mit in die Ehe. Gemeinsam bekamen sie Sohn Mike Kraus. Cornelia Froboess ist seit 1967 mit Regisseur Hellmuth Matiasek (87) verheiratet. Sie bekamen eine Tochter und einen Sohn.

Die Jubiläumstour

Und auch heute noch verzückt Peter Kraus seine Fans auf der Bühne. Im Herbst geht es auf große Jubiläumstour, die am 23. Oktober in Neunkirchen im Saarland startet und am 1. Dezember in Berlin endet. Grund genug hat er allemal, sich und seine Fans zu feiern, denn in diesem Jahr ist nicht nur sein 80. Geburtstag. 1959, also vor 60 Jahren, erschien auch sein erstes Studioalbum "Peter Kraus"...

Am heutigen Montag steht aber erstmal die Geburtstagsfeier mit Freunden und Weggefährten in München an. Geladen sind unter anderem Cornelia Froboess, die Kessler-Zwillinge, Paola Felix, Frank Elstner, Monika Gruber, Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Günther Sigl von der Spider Murphy Gang.