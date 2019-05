"Die schärfsten Kritiker der Elche, waren früher selber welche", lautet ein bekannter Aphorismus von F.W. Bernstein. Der im vergangenen Dezember verstorbene Humorist dachte dabei vermutlich nicht an Peter Maffay. Doch diese Zeile passen auch sehr gut zu dem Gesinnungswandel, den der Sänger vollzogen hat.

Wie sein Vater Wilhelm Makkay, 92, der "Bunte" erzählt hat, reagierte sein Filius seinerzeit alles andere als erfreut, als er von der neuen Ehe seines Vaters erfuhr. Der heute 92-Jährige ist in zwei­ter Ehe mit der 27 Jahre jüngeren Elvira verheiratet, die mittlerweile 65 ist. Das Paar wohnt in Mühldorf am Inn. Geheiratet haben die beiden ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau, die an Parkinson starb.

Die Reaktion seines Sohnes beschreibt Makkay in dem Promi-Magazin mit den folgenden Worten: "Peter war von unserer Ehe anfangs entsetzt, vielleicht lag es am großen Altersunterschied zwischen Elvira und mir, vielleicht an der großen Liebe zu seiner leiblichen Mutter." Eine Zeit lang habe Funkstille geherrscht, mittlerweile verstünden sich Vater und Sohn aber wieder prächtig. "Peter versteht, wie sehr ich Elvira liebe."

Peter Maffay und die Frauen

Möglicherweise hat aber auch Peter Maffays eigenes Liebesleben zum besseren Verständnis seines Vaters beigetragen. Denn der 1949 als Peter Alexander Makkay geborene Musiker hat bereits mehrfach deutlich jüngere Frauen gehabt. Maffay war zwischen 1990 bis 2000 in dritter Ehe mit der 17 Jahre jüngeren Promotion-Agentin Michaela Herzeg verheiratet.

Seine vierte Ehefrau Tania Spengler war dann sogar 26 Jahre jünger. Doch ihre Jugend schützte sie nicht: Als Peter Maffay im Sommer 2015 die 38 Jahre jüngere Lehrerin Hendrikje Balsmeyer kennen lernte, war es um ihn geschehen. Er trennte sich von seiner Ehefrau und lebt nun mit seiner neuen Liebe zusammen. Das Paar bekam im vergangenen November eine Tochter. Kein Wunder, dass er seinem Vater die jüngere Frau nicht mehr nachträgt.

Quelle: "Bunte"