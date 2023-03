Peter Maffay mit seinem Sohn Yaris (r.) in Berlin.

Eine Familienangelegenheit: Peter Maffay hat sich sowohl mit seinem Sohn Yaris als auch mit seiner Partnerin Hendrikje in Berlin gezeigt.

Das bekommen Fans nur selten zu sehen: Peter Maffay (73) hat sich am Montagabend gemeinsam mit seinem Sohn Yaris (19) bei der Premiere der TV-Show "Happy Birthday Tabaluga!" im Zoo Palast Berlin gezeigt. Arm in Arm und in abgestimmten Outfits posierte das Vater-Sohn-Gespann selbstbewusst für die Kameras.

Wie der Vater, so der Sohn

Peter Maffay erschien in einem All-over-Black-Look aus Jeans, leicht aufgeknöpftem Hemd und Sakko. Dazu trug er eine silberne Kette. Dieser Stil scheint auch Sohn Yaris, der ebenfalls angehender Musiker ist und in einer Band spielt, zu gefallen: Der 19-Jährige kam in dunkler Jeans und schwarzem Jacket, unter dem er ein weißes Hemd mit tiefem Ausschnitt anhatte. Auch bei ihm durfte die Kette nicht fehlen.

Ganz in Schwarz erschien außerdem Peter Maffays Freundin Hendrikje Balsmeyer (36), die das Blitzlichtgewitter in einer Kombi aus Kleid, Bomberjacke, Strumpfhose und klobigen Boots meisterte. Die beiden sind seit 2015 liiert und bekamen im November 2018 eine gemeinsame Tochter.

Sohn Yaris (geb. 2003) stammt aus einer früheren Beziehung von Peter Maffay, der insgesamt viermal verheiratet war und noch eine weitere Tochter hat.

40 Jahre Tabaluga

Mit "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" feiert der Sender Sat.1 das 40-jährige Bestehen des grünen Drachens und seinen Abenteuergeschichten. Die Show wird am 10. April um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Neben Maffay, der Miterfinder der berühmten Zeichentrickfigur ist und auch zahlreiche Lieder für die Fernsehserie geschrieben und gesungen hat, werden auch Stars wie Johannes Oerding (41), Wincent Weiss (30), Beatrice Egli (34) und The BossHoss auftreten. Thore Schölermann (38) moderiert die Veranstaltung.