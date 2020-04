Er wurde in Rumänien geboren, lebte auf Mallorca und besitzt seit vielen Jahren ein Haus am Starnberger See. Durch seine neue Freundin Hendrikje Balsmeyer hat Peter Maffay aber noch eine neue Stadt zu schätzen gelernt: Halle an der Saale. Die 32-Jährige stammt aus der Stadt in Sachsen-Anhalt und arbeitete als Lehrerin, bevor sie Maffay kennenlernte. Seit fast fünf Jahren sind Balsmeyer und Maffay ein Paar, im November 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Anouk geboren. Das Paar besitzt ein Haus in Halle an der Saale.

Früher sei er an der Stadt vorbeigefahren und habe sie nicht zur Kenntnis genommen, sagte Maffay jetzt in einem MDR-Podcast-Interview. "Durch Hendrikje habe ich Halle als zauberhaften Ort entdeckt, in dem es sich zu leben lohnt." Was ihm so an der Stadt mit rund 240.000 Einwohnern gefällt, verrät Maffay auch. "Die Qualität der Stadt ist sehr vielschichtig: von Kneipen, über Clubs, über Musik, über Theater bis hin zu Natur. An der Saale gibt es wunderbare Wege, um mit dem Fahrrad zu fahren oder mit dem Kinderwagen spazieren zu gehen." Und noch etwas schätzt der 70-Jährige: "Es gibt schöne Architektur, viele junge Leute. Das ist einfach geil."

Peter Maffay spaziert in Halle gern an der Saale

Es könne durchaus passieren, dass man ihn und seine Familie im örtlichen Zoo oder beim Bummel über den Markt treffe, sagt Maffay in dem Interview. Auch musikalisch fühlt er sich der Stadt verbunden: 2017 nahm er im Steintor-Varieté, einem der ältesten Varietétheater Deutschlands, sein MTV-Unplugged-Konzert auf. Seine Freundin Hendrikje Balsmeyer hat ebenfalls Bühnenerfahrung, sang lange in einer Band und stand auch kürzlich in Halle auf der Bühne. Maffay verfolgte ihren Auftritt im Publikum.

Über die Liaison zu der 38 Jahre jüngeren Balsmeyer sagt Maffay: "Bei uns beiden ist das eine richtig gelebte Ost-West-Beziehung." Auch wenn er auf Tournee ist, würden sie versuchen sich regelmäßig zu sehen und nicht zu lange voneinander getrennt zu sein. Maffay musste geplante Konzerte bereits vor der Coronakrise absagen, weil zwei Bandmitglieder sich verletzt hatten. Die Termine sollen im Sommer nachgeholt werden. Bis dahin genießt der Musiker die freie Zeit mit seiner Familie - am Starnberger See und immer öfter auch in Halle an der Saale.

Quelle: MDR-Podcast "Kluges Proberaum"

