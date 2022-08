Hendrikje Balsmeyer verrät in erstem TV-Interview: Sie traf Peter Maffay schon als Siebenjährige

Seit sieben Jahren sind Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer ein Paar. Erstmals haben der Musiker und die Lehrerin gemeinsam in einem TV-Interview über ihre Liebe gesprochen.

Ihre Beziehung sorgte Ende 2015 für reichlich Schlagzeilen: Damals gab Musiker Peter Maffay bekannt, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat – Hendrikje Balsmeyer, Lehrerin und 38 Jahre jünger als er. Dabei hatte Maffay erst wenige Monate zuvor seine damalige Lebensgefährtin Tania Spengler kirchlich geheiratet.

Seit sieben Jahren sind Maffay und Balsmeyer inzwischen ein Paar, 2018 wurden sie Eltern einer Tochter. Für "Gala TV" haben die beiden nun erstmals gemeinsam vor der Kamera über ihre Liebe gesprochen. "Mir hat an Hendrikje ihre Spontaneität und ihre Kreativität gefallen. Sie ist lustig, meistens. Und auch frech. Das gefällt mir bis zu einem gewissen Punkt", sagte der 72-Jährige.

Die 35-Jährige wiederum erklärte: "Man soll da wirklich seine Vorurteile mal durchstreichen. Mir war es wichtig, dass ich jemanden finde, der mich ein bisschen an die Hand nimmt und mir auch Sachen beibringen kann. Dass ich nicht stehen bleibe, dass ich mich weiterentwickele." Dabei gestand sie, dass Maffay einen Ordnungsfimmel hat. "Wenn Sachen auf dem Tisch anders stehen oder Stühle anders angeordnet sind, dann rückt er die alle wieder gleich. Vielleicht ist das ja auch so ein Altersprozess, dass man immer ordentlicher wird."

Hendrikje Balsmeyer sollte Peter Maffay als Kind Pralinen schenken

Zudem erinnerte sich Balsmeyer in dem Interview, wie sie als Siebenjährige mit ihren Eltern zu einem Tabaluga-Konzert nach Berlin gefahren sei. Im Auftrag ihrer Mutter habe sie Peter Maffay eine Schachtel Pralinen überreichen sollen. Doch während der Autofahrt sei sie so hungrig geworden, dass sie die Schokolade selbst gegessen habe. "Dann habe ich Peter diese leere Packung gegeben. Er hat sich gefreut. Ich hatte so eine Angst, dass Peter meine Mutter anrufen und ihr sagen würde, dass ich die Pralinen gegessen habe." Das ist nicht passiert. Stattdessen sagte Maffay: "Eigentlich war Tabaluga Schuld, dass wir uns über den Weg gelaufen sind."

Seit Ende 2015 ist Peter Maffay mit der 38 Jahre jüngeren Lehrerin Hendrikje Balsmeyer liiert - nun wurden die beiden sogar Eltern einer Tochter. Das bestätigte das Management des 69-Jährigen. Demnach wurde das Kind in Bayern geboren. Maffay besitzt ein Haus am Starnberger See.

Aktuell ist Peter Maffay auf Deutschlandtour, zu der ihn nicht nur seine Freundin Hendrikje begleitet, sondern auch sein Sohn Yaris. Der 18-Jährige stammt aus seiner Ehe mit Tania Spengler und will wie sein Vater Musiker werden. "Es ist ein schöner kleiner Zirkus, der hier auf Reisen geht", sagte Maffay.

Quelle: "Gala TV"