Die "Star Wars"-Gemeinde trauert um einen ihrer Lieblinge. Peter Mayhew ist im Alter von 74 Jahren gestorben, wie seine Familie am Donnerstag bekanntgab. Der gebürtige Brite verkörperte in etlichen "Star Wars"-Filmen Chewbacca, den riesigen, zotteligen Sidekick von Han Solo. Seine ehemaligen Co-Stars, darunter Han-Solo-Mime Harrison Ford (76), erinnern sich mit rührenden Worten an Mayhew.

"Seine Seele steckte in dieser Figur"

Ford sagte "Entertainment Weekly" über seinen Kollegen: "Peter Mayhew war ein freundlicher und sanftmütiger Mann mit großer Würde und edlem Charakter. Diese Aspekte seiner eigenen Persönlichkeit sowie seinen Witz und seine Gnade hat er Chewbacca mitgegeben. Wir waren über 30 Jahre lang Filmpartner und Freunde und ich habe ihn geliebt. Seine Seele steckte in dieser Figur und damit hat er das 'Star Wars'-Publikum sehr erfreut." Chewbacca habe einen wichtigen Anteil daran, dass die Filme, die sie zusammen gemacht haben, so ein Erfolg waren, so Ford weiter. "Ich und Millionen andere werden Peter und das, was er uns gegeben hat, nie vergessen."

"Star Wars"-Erfinder George Lucas (74) erklärte in einem Statement: "Peter war ein wunderbarer Mann. Er war der Mensch, der einem Wookiee am nächsten kommen konnte: großes Herz, sanftmütige Natur... und ich lernte, ihn immer gewinnen zu lassen. Er war ein guter Freund und ich bin traurig über seinen Tod."

"Eine Legende mit unvergleichlicher Klasse"

Mark Hamill (67) alias Luke Skywalker meldete sich über Twitter zu Wort: "Er war der sanftmütigste unter den Riesen. Ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen, der mich immer zum Lächeln gebracht hat und ein treuer Freund, den ich sehr geliebt habe. Ich bin dankbar für die Erinnerungen, die wir geteilt haben und ich bin ein besserer Mensch, da ich ihn kannte. Danke, Pete".

Billy Dee Williams (82) alias Lando Calrissian twitterte zu mehreren Fotos, die ihn mit Mayhew zeigen: "Für mich war er viel mehr als Chewie... Mein Herz tut weh... Ich werde dich vermissen, mein lieber Freund... Danke für die schönen Erinnerungen!"

Der finnische Schauspieler Joonas Suotamo (32), der in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" als Chewbacca-Double für Mayhew agierte und seit "Star Wars: Die letzten Jedi" den Part übernommen hat, erklärte via Twitter, dass er am Boden zerstört sei. Er bezeichnete Peter Mayhew als seinen Mentor. "Er war ein absolut einzigartiger Gentleman und eine Legende mit unvergleichlicher Klasse, und ich werde ihn vermissen." Zudem versicherte er den Fans, dass Mayhews Erbe weiterleben werde, und die Seele, die er Chewie verliehen habe, niemals in Vergessenheit geraten werde.