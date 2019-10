Pharrell Williams (46, "Happy") darf sich über eine Auszeichnung freuen: Er wird bei der 23. Verleihung der Hollywood Film Awards für sein Lied "Letter to My Godfather" geehrt, wie die Jury auf der offiziellen Webseite nun bekanntgegeben hat. Der Song aus dem Soundtrack zum Netflix-Film "The Black Godfather" erhält den Preis in der Kategorie "Hollywood Song Award".

Der Dokumentarfilm, den Netflix im Juni dieses Jahres veröffentlichte, erzählt die Geschichte des Musikmanagers Clarence Avant (88). In dem Werk von Regisseur Reginald Hudlin kommen viele Weggefährten wie Lionel Richie (70) zu Wort. Die Hollywood Film Awards werden am 3. November im The Beverly Hilton in Beverly Hills verliehen. Unter den Preisträgern befindet sich auch der Film "Avengers: Endgame", der den "Hollywood Blockbuster Award" erhält.