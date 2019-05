Ehre für Pop-Legende Phil Collins (68, "In the Air Tonight"): Die Kunstuniversität Graz (KUG) verleiht dem britischen Sänger, Schlagzeuger und Schauspieler für seine Verdienste im Bereich der Jazz- und Popmusik Ende Mai die Ehrendoktorwürde. Es ist das erste Mal in der Geschichte der KUG, dass dort überhaupt ein Ehrendoktor vergeben wird. Das Rektorat und der Senat der KUG hätten das Doktorat auf Initiative des Instituts Jazz beschlossen, gab die Hochschule österreichischen Medienberichten zufolge bekannt.

Collins wird die Auszeichnung im Rahmen eines Konzerts des KUG Jazz Orchesters mit The Vine Street Horns & Brad Cole am 22. Mai entgegennehmen. Der siebenfache Grammy-Preisträger soll auch an einem Gespräch mit Studierenden der KUG teilnehmen, selbst aber nicht bei dem Konzert spielen. Zuerst als Drummer, später als Frontman der Kultband Genesis und anschließend als Solokünstler gilt Phil Collins als einer der erfolgreichsten britischen Musiker seiner Generation. Für das Lied "You'll Be in My Heart" aus dem Film "Tarzan" erhielt er sogar einen Oscar.