Seit 1972 stehen Kansas auf der Bühne. Die größten Hits der Progressive-Rock-Band, "Dust in the Wind" und "Carry On Wayward Son", laufen auch heute noch im Radio. Drummer Phil Ehart (69) ist als Gründungsmitglied von Anfang an dabei. Eines seiner persönlichen Highlights der Bandgeschichte ereignete sich gleich zu Beginn: Der einflussreiche Musikproduzent Don Kirshner (1934-2011) entdeckte Kansas und nahm sie unter Vertrag. "Das war der Durchbruch, mit dem unsere Karriere begann", blickt Ehart im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news zurück.

Am Freitag (17. Juli) veröffentlichen Kansas bereits ihr 16. Studioalbum "The Absence of Presence". Der größte Unterschied zu den vorherigen Longplayern sei laut Ehart ein neues Mitglied, der Keyboarder Tom Brislin (46). "Tom hat eine lange Karriere mit Progressive-Bands wie Yes und Camel hinter sich. Er ist auch ein guter Sänger, Songwriter und Texter. Außerdem ist er ein großartiger Kerl!", schwärmt Phil Ehart über seinen Musikerkollegen.

Kansas in der Corona-Krise: "Unser Tourneeplan liegt jetzt auf Eis"

Bald stehen Kansas 50 Jahre lang auf der Bühne. In der Zeit hat sich einiges im Musik-Business verändert. "Die größte Veränderung ist das Internet", sagt Ehart. "Das Internet ist fantastisch und ermöglicht es, die Musik von jedem auf der ganzen Welt zu hören und zu sehen." Die Rockband hat während der vielen Jahre außerdem noch einiges dazugelernt. "Wir sind klüger geworden, wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen", erzählt der Schlagzeuger. "Am Anfang wussten wir nichts über das Musikgeschäft. Das machte es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir waren nur Kinder aus einer kleinen Stadt."

Heutzutage sind Kansas beliebte Festival-Headliner und geben viele Live-Konzerte. Die Coronavirus-Pandemie hat der Band in diesem Jahr jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die freie Zeit während des Lockdowns haben die Musiker genutzt, um zu Hause neue Musik zu schreiben. "Unser Tourneeplan liegt jetzt auf Eis, genau wie bei allen anderen Bands auf der ganzen Welt. Niemand weiß wirklich, was die Zukunft bringen wird", sagt er.

Im Jahr 2021 kommen Kansas nach Deutschland

Für 2021 haben Kansas jedoch große Pläne: Auf ihrer Jubiläumstour kommen sie für sechs Konzerte auch nach Deutschland, unter anderem nach Frankfurt (12.10.), Hamburg (13.10.), Berlin (22.10.) und München (27.10.). "Ich werde mich immer an die 60.000 Deutschen erinnern, die auf einem Outdoor-Festival standen und 'Dust in the Wind' sangen. Das war unglaublich!", erzählt Ehart über die deutschen Fans.

Was die Fans in Deutschland so besonders macht? "Die Deutschen lieben jede Art von Musik. Sie haben unsere Musik angenommen, schon von Anfang an, und das bedeutet uns sehr viel. Das hat es immer", sagt der 69-Jährige. Ans Aufhören ist für Kansas offenbar nicht zu denken: "Wir hoffen, weiterhin Musik zu schreiben und für unsere Fans auf der ganzen Welt aufzutreten", erzählt Phil Ehart.