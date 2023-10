Familienzuwachs für Designer Philipp Plein: Seine Freundin Lucia Bartoli hat in der Schweiz das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht.

Der deutsche Modedesigner Philipp Plein (45) ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie RTL berichtet, ist sein Sohn Nummer drei am Freitag (6. Oktober) in Lugano in der Schweiz per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Das bestätigte der Unternehmer persönlich. Dem Bericht zufolge sind sowohl das Baby als auch die Mutter, Pleins Freundin Lucia Bartoli (24), wohlauf und erholen sich derzeit von der Geburt.

Das zweite gemeinsame Kind mit Freundin Lucia

Bartoli und Plein haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Rocket Halo Ocean (1). Von ihrer kleinen Familie gibt es immer wieder süße Videos und Fotos auf dem Instagram-Kanal des Modemachers zu sehen. Aus einer früheren Beziehung mit Fernanda Rigon hat der 45-Jährige zudem seinen ältesten Sohn Romeo Prince (10). Gemeinsam mit seinem Erstgeborenen eröffnete er im September seine Modenschau in Mailand Hand in Hand.

Philipp Plein genießt das Vater-Sein

Im April 2023 hatte der Designer im Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass er zum dritten Mal Vater werde. "Ich bin dankbar und stolz, dass nach all den beruflichen Erfolgen uns Kinder überhaupt vergönnt sind", erklärte Plein damals. "Nach all den jahrelangen Schwierigkeiten mit meinem ersten Sohn Romeo, den ich lange nicht sehen konnte, habe ich an und mit meinem kleinen Rocky so viel Freude - ich nehme das nächste Geschenk Gottes gerne an."

Der Designer ist zwar vielbeschäftigt, seine Aufgaben als Vater nimmt er dennoch sehr gerne wahr. Über Sohn Rocky sagt er zu "Bild": "Ich bade mit ihm, ich nehme ihn in der Früh, bevor ich ins Büro muss. Dann kann Mama liegen bleiben. Und abends, wenn ich wieder heimkomme, übernehme ich das Füttern und Wickeln."