Ist das Reality-TV-Format vorbei, geht das Drama auf Instagram weiter. Um im Gespräch zu bleiben, nutzen "Bachelor/ette"-Stars oder ehemalige Topmodel-Kandidatinnen gerne die Fotoplattform und regen dort Diskussionen unter ihren Abonnenten an. So auch bei Gerda Lewis, Philipp Stehler und Pamela Mata. Erstere war Teilnehmerin in der vergangenen Staffel von "Germany's Next Topmodel", fiel in der Sendung aber vor allem dadurch auf, dass sie sich eigenen Angaben zufolge gar nicht als Topmodel sehe, sondern eher als Fitness-Model. Nach ihrem Aus in der Sendung machte Lewis Schlagzeilen mit ihrer Beziehung. Nach ihrer Trennung von Fitness-Blogger Tobi warf der ihr einen Seitensprung vor - sie dementierte.

Gerda, Philipp und Pam: Das Trash-TV-Liebesdreieck

Stehler und Mata hingegen kennen TV-Zuschauer vor allem durch die "Bachelor"-Formate. Die beiden lernten sich im Frühjahr bei der Kuppelshow "Bachelor in Paradise" kennen. Am Ende wurden sie ein Paar, zelebrierten ihre Gefühle nach Ende der Dreharbeiten öffentlichkeitswirksam auf Instagram. Doch mittlerweile ist die Beziehung vorbei. Das verkündete Stehler in seiner Instagram-Story. Sie hätten es "probiert", erklärte er. Aber am Ende habe die Liebe nicht mehr gereicht.

So weit, so gut. Doch dann schaltete sich Gerda Lewis ein und behauptete, mit Stehler eine Affäre gehabt zu haben. Auf Instagram postete die 25-Jährige ein Foto, das Mitte Juni entstanden sein soll und auf dem zu sehen ist, wie die beiden gemeinsam auf einem Bett liegen und Fernsehen gucken.

Fullscreen

Zu der Zeit war Stehler offiziell mit Mata zusammen. Stehler habe Lewis erzählt, seine Beziehung sei nicht echt. Doch Lewis blieb in ihrer Erklärung nicht nur bei dem Vorwurf, Stehler sei ihr gegenüber unehrlich gewesen. In ihrer Story veröffentlichte sie außerdem Screenshots von anderen Frauen, die ähnliches mit dem ehemaligen "Bachelorette"-Kandidaten erlebt haben. Nachdem Lewis erfahren habe, dass mehrere Frauen involviert gewesen sein sollen, wollte sie Stehler auffliegen lassen.

"Natürlich hätte ich nie was mit Philipp angefangen, wenn er vergeben gewesen wäre", verriet sie. "Aber er hat es mir gegenüber immer so dargestellt, als wäre das zwischen ihm und Pam nur beruflich." Und wie reagiert die mutmaßlich Betrogene? Ebenfalls in ihrer Instagram-Story veröffentlichte Mata einen Spruch vor schwarzem Hintergrund: "Time out please" ("Auszeit, bitte"), schrieb sie dort. Gemeinsame Bilder mit Stehler hat sie mittlerweile von ihrem Instagram-Profil gelöscht - und das ist unter Reality-Stars heutzutage ein eindeutiges Zeichen.