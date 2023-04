von Katharina Brenner-Meyer Die Tätowiererin Apo Whang-Od aus den Philippinen ist die älteste Frau auf dem Cover der Modezeitschrift "Vogue". Sie steht für eine besondere Handwerkskunst und denkt mit ihren 106 Jahren nicht ans Aufhören.

Apo Whang-Od lebt in einem abgelegenen Dorf mit dem Namen Buscalan, eine zehnstündige Autofahrt von der philippinischen Hauptstadt Manila entfernt. Die globale, schnelle, Blitzlichtgewitter-Modeindustrie ist hier weit weg – nicht nur geographisch. Doch Buscalan, vielmehr eine Bewohnerin des Dorfes, hat es jetzt in die weltweiten Schlagzeilen und auf das Cover der philippinischen "Vogue" geschafft. Whang-Od ziert das Cover der April-Ausgabe. Und das mit einer Kraft und Ästhetik, die besticht. Sie ist im Trägeroberteil, das ihren kunstvoll tätowierten Oberkörper freilegt, und mit bunten Perlenschmuck, abgelichtet. Es ist ein Superlativ-Cover: Apo Whang-Od ist mit 106 Jahren die älteste Frau auf einem "Vogue"-Cover.

Sie ist eine traditionelle Tätowiererin der Kalinga Region, eine Mambabatok, und sie gilt als die letzte ihrer Generation. Laut "Vogue" war sie damals die erste und einzige weibliche Mambabatok und reiste für ihre Tattoos in nahe und ferne Dörfer. Heute kommen die Menschen teils von weit her zu ihr gereist: Aus einer regionalen Tradition ist ein Faszinosum für Touristen geworden. Whang-Od, die auch unter dem Namen Maria Oggay bekannt ist, arbeitet mit einer besonderen Technik: Sie benutzt einen Bambusstab mit einem Dorn am Ende, den sie in die Haut klopft, die Farbe ist ein Ruß-Kohle-Gemisch.

Sie habe Tausenden von Menschen, die nach Buscalan gepilgert sind, die Symbole des Kalinga-Stammes auf die Haut geprägt, schreibt "Vogue Philippines" bei Instagram. Diese Symbole sind Ausdruck von Stärke, Tapferkeit und Schönheit.

Philippinen: Handwerk an Großnichte weitergegeben

Whang-Od begann mit ihren besonderen Tattoos, als sei eine Teenagerin war. Und sie selbst gab ihr Können an ein Mädchen weiter. Allerdings kann eine Mambabatok ihr Handwerk nur innerhalb ihrer Blutlinie weitergeben. Whang-Od hatte nie eigene Kinder, daher wurde ihre zehnjährige Großnichte Grace Palicas als ihr Lehrling ausgewählt, zunächst aber nur widerwillig, wie "Vogue" berichtet. "Ich war das erste Kind, das gelernt hat, wie man tätowiert. Ich habe nur beobachtet, was sie tat", wird die heute 26-jährige Palicas zitiert.

Apo Whang-Od selbst sagt, sie werde weitermachen, so lange sie sehen kann. Ans Aufhören denkt die 106-Jährige nicht.

Quelle: Instagram, Vogue, Tagesanzeiger