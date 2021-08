Im Juli turtelten sie noch auf der Tribüne in Wimbledon, nun sollen sich Schauspielerin Phoebe Dynevor und Comedian Pete Davidson getrennt haben. Die Distanz wurde für das Paar zur Hürde.

Beim Tennisturnier in Wimbledon zeigten sich Phoebe Dynevor und Pete Davidson erstmals als Paar in der Öffentlichkeit. Nur wenige Wochen später soll nun schon wieder alles vorbei sein. Bekannte des Paares verrieten der britischen Boulevardzeitung "The Sun", dass sich das Paar getrennt habe. "Die Romanze war ein richtiger Wirbelwind", erzählt ein Insider. Beide hätten sich zwar von Beginn an auf eine Beziehung eingelassen, aber über die vergangenen Wochen sei es "immer offensichtlicher geworden", dass es schwierig werden würde.

Vor allem die Karrieren des US-amerikanischen Komikers und der britischen Schauspielerin, die durch den Netflix-Hit "Bridgerton" zum Star wurde, wären ein Hindernis für ihre Liebe gewesen. Während Dynevor in Großbritannien für die Serie vor der Kamera steht, ist Davidson zurück in die USA gereist, um an der Comedyshow "Saturday Night Live" mitzuarbeiten. Außerdem dreht der 27-Jährige, der auch schon in einigen Filmrollen zu sehen war, derzeit zusammen mit Kaley Cuoco die romantische Komödie "Meet Cute".

Davidson und Dynevor waren fünf Monate ein Paar

Erste Gerüchte, dass Davidson und Dynevor zusammen sein könnten, kamen Anfang des Jahres auf. Das letzte Mal hätten sie im Juli gemeinsam Zeit miteinander verbracht. Damals hatten sie sich in Wimbledon auch erstmals öffentlich als Paar gezeigt.

Die Pandemie mache die Sache wegen der Reisebeschränkungen nicht einfacher, erklärte der Insider weiter. Freunde der beiden hielten sie für ein "großartiges Paar", aber die Entfernung mache das Ganze einfach unmöglich. "Sie hatten Spaß und werden sich weiter nahe stehen, aber falls sich nicht drastisch etwas ändert, wird ihre Beziehung sich nicht erholen", so die anonyme Quelle.