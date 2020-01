Phoebe Waller-Bridge (34) hat den Anzug, in dem sie vor einigen Tagen ihre ersten zwei Golden Globes für ihre Serie "Fleabag" gewonnen hat, auf Ebay zum Verkauf gestellt. Der Erlös für den schwarz-goldenen Anzug des australischen Design-Duos Ralph & Russo geht an drei Charity-Organisationen, die in Australien gegen die Buschfeuer und deren Auswirkungen kämpfen. Als Startgebot sind 77.000 Australische Dollar angegeben, also rund 48.000 Euro.

Eine Signatur von Waller-Bridge hat der feine Zwirn natürlich auch noch erhalten. In einem Statement schreibt sie über die Nacht, in der sie den Anzug trug: "Um den Reiz noch zu verstärken... Ich verbrachte die meiste Zeit der Nacht damit, mich darin an all den berühmten Leuten vorbeizudrücken, die ich finden konnte, und ihn an ihnen zu reiben. Diese Fäden sind voller Legenden!" Der Auktions-Plan für den guten Zweck stand schon vor der Verleihung fest, wie der "Fleabag"-Star Reportern Backstage erzählt hat. Man kann also davon ausgehen, dass sich die Britin tatsächlich große Mühe gegeben hat, sich darin an so vielen Promis wie möglich zu reiben.