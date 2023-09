Pia Tillmann und Zico Banach haben in einem Interview über ihre Baby-News gesprochen und verraten, wann sie genau Eltern werden.

Schauspielerin Pia Tillmann (37) und Ex-Datingshow-Teilnehmer Zico Banach (32) werden Eltern. Im Interview mit RTL haben die beiden nun über Tillmanns Schwangerschaft gesprochen. "Es war für uns beide überraschend, aber es war trotzdem sehr, sehr schön", erklärte die 37-Jährige im Gespräch mit dem Sender. "Ich sage mal so, wir haben nicht aufgepasst, dementsprechend haben wir natürlich damit gerechnet, dass es jederzeit passieren kann", fügte ihr Partner an.

Für den ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Kandidaten ist es das erste Kind, Tillmann hat bereits einen sechsjährigen Sohn aus einer vorherigen Beziehung. "Letztendlich ist man schon in so einer Vaterrolle geschlüpft", erklärte Banach über das Zusammenleben. Sein Party-Leben sei schon seit etwas längerer Zeit vorbei. "Ich fühle mich da ganz wohl in der Rolle und jetzt freue ich mich auf Nachwuchs."

Schwanger im "Sommerhaus"?

"Errechneter Geburtstermin ist Ende März nächsten Jahres", gab Tillmann, die laut eigenen Angaben in der 15. Schwangerschaftswoche ist, im Doppel-Interview weiter bekannt. "28. März", fügte Banach noch den konkreten Termin an. "Aber dadurch, dass ich weiter meine Tage hatte, kann man das jetzt nicht so on point sagen", erklärte die werdende Mutter dann noch. Mit der Bekanntgabe des Geburtstermins schafften die beiden auch das Gerücht aus der Welt, Tillmann könnte schon im derzeit ausgestrahlten "Sommerhaus der Stars" schwanger gewesen sein, obwohl sie dort beim Alkohol trinken zu sehen ist. "Nein, ich bin tatsächlich relativ schnell nach dem 'Sommerhaus' schwanger geworden", betonte die Kandidatin. Das Babygeschlecht weiß das Paar laut RTL noch nicht, ein Test soll aber bald für Klarheit sorgen.

Vor wenigen Tagen gab das Paar die Schwangerschaft bei Instagram bekannt. "Keine Worte notwendig", schrieben die beiden "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer mit Herzchen-Emojis zu mehreren Bildern, auf denen das Paar ein Ultraschallbild in den Händen hält. Zudem erlaubten die beiden sich noch einen Spaß und veröffentlichten einen kurzen Clip mit dem Kommentar: "Hätten wir mal in der Schule besser aufgepasst." Im Video küssen sich die beiden und der Babybauch von Pia Tillmann ist deutlich zu sehen. "Wieso hat uns niemand gesagt, dass man vom Küssen schwanger wird?", heißt es zudem in dem Clip.

Die beiden lernten sich am Set der Daily-Serie "Köln 50667" kennen. Banach stieg nach seiner Datingshow-Erfahrung im Frühjahr 2022 in der Rolle Carlos Janssen in die Serie ein. Damit spielte er den Ex-Liebhaber von Tillmanns Rolle Meike Weber. Im Juni 2022 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.