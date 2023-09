Pia Tillmann und Zico Banach sind derzeit im RTL-"Sommerhaus der Stars" zu sehen. Nun verkündete das Paar, dass es ein Kind erwartet.

Schauspielerin Pia Tillmann (37) und Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Zico Banach (32) werden Eltern. Das gab das Paar bei Instagram bekannt. "Keine Worte notwendig", schrieben die beiden "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer mit Herzchen-Emojis zu mehreren Bildern, auf denen das Paar ein Ultraschallbild in den Händen hält. Zudem erlaubten die beiden sich noch einen Spaß und veröffentlichten einen kurzen Clip mit dem Kommentar: "Hätten wir mal in der Schule besser aufgepasst." Im Video küssen sich die beiden und der Babybauch von Pia Tillmann ist deutlich zu sehen. "Wieso hat uns niemand gesagt, dass man vom Küssen schwanger wird?", heißt es zudem in dem Clip.

"Sommerhaus"-Kollegen gratulieren

Zahlreiche TV-Stars haben dem Paar bereits zum Babyglück gratuliert. "Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch", kommentierte Danni Büchner (45) den Instagram-Post. "Alles Glück der Welt euch zwei tollen Menschen", schrieb Schauspieler Lars Steinhöfel (37). Weitere liebe Worte gab es unter anderem von Christina Dimitriou (31), Serkan Yavuz (29) und "Sommerhaus"-Kollege Aleks Petrovic (32), der schrieb: "Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr für euch! Ihr habt es verdient und ihr werdet erstklassige Eltern sein." Partnerin Vanessa Nwattu (23) fügte an: "Freue mich so für euch! Alles Gute auch hier noch mal."

Für Pia Tillmann und Zico Banach ist es das erste gemeinsame Kind, Tillmann hat bereits einen Sohn. Die beiden lernten sich am Set der Daily-Serie "Köln 50667" kennen. Banach stieg nach seiner Datingshow-Erfahrung im Frühjahr 2022 in der Rolle Carlos Janssen in die Serie ein. Damit spielte er den Ex-Liebhaber von Tillmanns Rolle Meike Weber. Im Juni 2022 machten die beiden mit einem gemeinsamen Fußballspiel-Besuch öffentlich, dass sie im wahren Leben ein Paar sind. Im Frühjahr erfand sich das RTLzwei-Format mit neuen Darstellern neu, in diesem Rahmen verließ auch das Paar die Show.

Während die beiden das "Sommerhaus der Stars" (RTL oder RTL+) offensichtlich ohne Probleme überstanden haben, wurde die Reality-TV-Show für ein anderes Paar zum Verhängnis. Einen Tag vor dem Start der achten Staffel gab RTL bekannt, dass sich Maurice "Mo" Dziwak (25) und Ricarda "Ricky" Raatz (31) als erstes Paar nach der Aufzeichnung getrennt haben. Ricarda war Maurice bei den "Sommerhaus"-Spielen nicht motiviert genug, erklärte er in einem Statement. "Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen." Sie wiederum gab über ihren Ex-Partner an: Schon früher in der Beziehung sei er "launisch und laut" gewesen und habe sie "unter Druck gesetzt".