Paris Brosnan (links), Pierce Brosnan und Dylan Brosnan bei der Premiere von "The Out-Laws" in Los Angeles.

Pierce Brosnan mit besonderer Begleitung: Auf dem roten Teppich zeigte er sich mit seinen jüngsten Söhnen Dylan und Paris.

Sie haben die guten Gene ihres Vaters definitiv geerbt: Pierce Brosnan (70) erschien zur Premiere seines neuen Films "The Out-Laws" in ganz besonderer Begleitung. Auf dem roten Teppich wurde der Hollywood-Star von seinen beiden jüngsten Söhnen Paris (22) und Dylan (26) flankiert. Während er selbst in einem hellblauen Anzug mit weißem Hemd posierte, hatten sich seine beiden Kinder jeweils für einen dunklen Look entschieden.

Paris Brosnan trug zu einem schwarzen Hemd Lederhose sowie Lederjacke, während Dylan Brosnan in einem schwarz-karierten Anzug mit weißem Hemd und Krawatte über den roten Teppich schritt. Mit von der Partie bei der Premiere war zudem Paris' Freundin Alex Lee-Aillon, wie ein Instagram-Post des 22-Jährigen zeigt.

Dylan und Paris Brosnan widmen sich Kunst und Musik

Pierce Brosnans Söhne aus seiner Ehe mit Journalistin Keely Shaye Smith (59) eifern ihrem Vater in Sachen kreativer Karriere auf jeden Fall nach: Der 26-jährige Dylan ist als Musiker aktiv, während sein jüngerer Bruder Paris auf Instagram seine Kunstwerke präsentiert. Für verschiedene Magazine und Marken standen die beiden auch schon als Models vor der Kamera.

Pierce Brosnan und seine Ehefrau Keely Shaye Smith sind seit 2001 miteinander verheiratet. Davor war er mit der Schauspielerin Cassandra Harris verheiratet, mit der er zusammen einen weiteren Sohn hat. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau adoptierte Brosnan zudem ihre beiden Kinder aus erster Ehe.