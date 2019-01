"Da sitze ich also in der Flughafen-Lounge in Genf und wer läuft mir über den Weg, Amanda und Hugh... Ich liebe euch beide und all die Arbeit, die ihr macht. Gute Reise."

Wie klein die Welt doch ist: Da sitzt Filmstar Pierce Brosnan (65, "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag") nichtsahnend am Flughafen in der Schweiz und plötzlich erscheinen seine "Mamma Mia"-Filmtochter, US-Star Amanda Seyfried (33, "Briefe an Julia"), und der australische Schauspielkollege Hugh Jackman (50, "X-Men"). Für alle drei dürfte die Überraschung groß gewesen sein, denn Jackman spielte in "Les Miserables" ebenfalls Seyfrieds Filmpapa. Den Familienschnappschuss, auf dem die drei zusammen auf einer Couch sitzen, postete neben Brosnan auch Seyfried auf ihrem Instagram-Profil. Sie kommentierte ihn mit "Glückliche Tochter".