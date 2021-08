Pierce Brosnan und seine Frau Keely gratulieren sich zu einem ganz besonderen Hochzeitstag. Das Paar gab sich vor 20 Jahren das Jawort.

Der irische Schauspieler Pierce Brosnan (68, "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag") gratuliert seiner Ehefrau, der US-Journalistin Keely Shaye Smith (57), auf Instagram öffentlich zum Hochzeitstag.

"Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz Keely, meine Liebe wächst für immer mit dir...", schreibt er zu einer Fotocollage aus zwei Bildern, die das Paar bei öffentlichen Auftritten zeigt. Das eine Foto entstand in den Anfängen der Beziehung, das andere dieser Tage.

Dass die beiden seit 20 Jahren verheiratet sind, lässt er in seinem Post unerwähnt. Dafür spielt dieser besondere Jahrestag eine große Rolle in ihrem ebenso liebevollen Instagram-Post: "Immer noch der Richtige! Alles Gute zum 20. Hochzeitstag, Pierce Brosnan. Danke für das Geschenk deiner Liebe und Freundschaft. Die Welt ist schöner, wenn du da bist!", schwärmt Keely über ihren Ehemann. Dazu postete sie ein Foto der beiden vom Tag der Hochzeit. Und sie erinnerte an noch ein Detail.

Seit 20 Jahren verheiratet, aber...

Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith gaben sich am 4. August 2001 in Irland das Jawort. Daran erinnert Keely mit der Erwähnung des Datums "8-4-2001" (4. August 2001) in ihrem Post. Das andere Datum, das sie hinzufügte, ist das Kennlerndatum der beiden damals in Mexiko: "4-8-94" (8. April 1994). Das Ehepaar hat zwei Söhne.