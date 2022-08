Seit 21 Jahren sind Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith nun schon verheiratet. Der Schauspieler erinnert auf Instagram an ihren großen Tag.

Bei Pierce Brosnan (69) wird es auf Instagram romantisch. Der Schauspieler und seine Ehefrau Keely Shaye Smith (58) zelebrieren ihren 21. Hochzeitstag. Anlässlich des besonderen Jubiläums widmet er seiner Liebsten einen süßen Post mit liebevollen Worten: "Herzlichen Glückwünsch zum Jubiläum, meine liebe Keely."

Dazu teilte Brosnan ein Foto, dass das Paar an seinem großen Tag zeigt. Smith trägt ein langärmeliges Brautkleid mit edler Spitze ganz in Weiß. Ein langer Tüllschleier, Perlenohrringe und ein kleiner Blumenstrauß durften bei ihrem Braut-Look nicht fehlen. Brosnan wählte einen klassischen Anzug mit heller Weste und grauer Seidenkrawatte. Lächelnd und Arm in Arm posieren die beiden für die Kamera.

Weiter schreibt Brosnan: "Wir haben in dieser Nacht getanzt und tanzen den Tanz noch heute. Ich könnte alles wieder tun."

Der Schauspieler hat fünf Kinder

Der Schauspieler und die Journalistin haben zwei Söhne, geboren 1997 und 2001. Aus seiner ersten Ehe mit der bereits verstorbenen Cassandra Harris (1948-1991) stammen drei Kinder, die Söhne Christopher (49) und Sean (38), sowie Tochter Charlotte, die 2013 im Alter von 41 Jahren an Krebs starb.