Fans von Pietro Lombardi müssen in den sozialen Netzwerken vorerst auf ihn verzichten. Er brauche jetzt Zeit für sich, um zu sich zu finden.

Spaßvogel und Frohnatur Pietro Lombardi (28) hat auf Instagram ungewohnt ernste Töne angestimmt. Dem Musiker ist in den vergangenen Monaten jedwede "Kraft & Energie" abhandengekommen und daher will er sich bis auf Weiteres eine Auszeit von den sozialen Netzwerken gönnen. "Ihr kennt mich und ihr wisst genau was für ein Mensch ich bin. Normalerweise bin ich immer ein lustiger, positiv verrückter Pietro." Aber das könne er nur sein, "wenn es mir auch so geht" - und das tue es aktuell nicht.

Er will zu sich selbst finden

Er könne nicht auf heile Welt machen, wenn es in ihm nicht auch wirklich so aussehe, führt Lombardi seine Entscheidung weiter aus. Daher wolle er sich vorerst aus der "Social Media Welt zurückziehen", um Zeit für sich zu haben und sich neu aufzustellen, offenbar auch musikalisch. So plane er einen neuen Musikstil für sich zu finden, "aber dafür muss ich erstmal zu mir finden."

Seinen Post mit der Ankündigung der Auszeit beendet er mit dem Satz: "Werde euch Chaoten hier vermissen." Wie lange er gedenkt, sich von seinen Social-Media-Accounts fernzuhalten, gab Lombardi in seinem vorerst letzten selbstverfassten Posting nicht an. Alles, was in der kommenden Zeit auf seinen Accounts veröffentlicht wird, seien erst einmal nur noch "vorproduzierte Kooperationen und Konzerttermine".