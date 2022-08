Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria haben offenbar Gesprächsbedarf! Die beiden starten ab September ihren eigenen Podcast.

Nach dem überraschenden Liebescomeback und der Verkündung ihrer Schwangerschaft scheinen Pietro Lombardi (30) und seine Partnerin Laura Maria in Plauderlaune zu sein. Die beiden haben nun ihren eigenen Podcast ins Leben gerufen. Ab 1. September ist die erste Folge von "Laura und Pietro - ON OFF" bei Audio Now zu hören. Im Anschluss erscheint jeden Donnerstag eine neue Episode, wie der Sender RTL bekannt gegeben hat.

Darin wollen die beiden über ihre Liebe, aber auch über ihre Krise sprechen, die 2020 nach wenigen Monaten Beziehung zu einer Trennung geführt hatte. Im Juni 2022 haben die beiden auf Instagram dann ihr Liebescomeback verkündet. Die Bekanntgabe von Laura Marias Schwangerschaft folgte Mitte August. Auch diese beiden Themen sollen in ihrem Podcast zur Sprache kommen.

Auch Sarah Engels gratuliert zum Babyglück

Inzwischen hat sich auch Lombardis Ex-Frau Sarah Engels (29) zu den Baby-News zu Wort gemeldet. "Ich wünsche euch beiden nur das Beste und dass sich nach dem holprigen Start alles zum Guten wendet. Ein Baby ist das größte und schönste Geschenk auf Erden", schreibt die Sängerin unter einen gemeinsamen Post der werdenden Eltern.

Auf dem dazu geteilten Bild tragen die beiden jeweils eine Cap mit der Aufschrift "Mom" und "Dad". Die schwangere Influencerin umarmt den Sänger und strahlt dabei glücklich in die Kamera, während sie in der anderen Hand zwei kleine Schühchen hält.