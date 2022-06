Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Der Sänger und die Anwaltsgehilfin haben nach ihrer Trennung im Jahr 2020 erneut zueinander gefunden.

Fans von Pietro Lombardi hatten es schon länger vermutet, jetzt bestätigt er es offiziell: Der Sänger ist wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa zusammen. Das gab das Paar auf Instagram bekannt. "Es wurde viel spekuliert und Laura Maria und ich haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Zeit verbringen und uns schätzen. Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr daraus, dass wir ein Paar sind", schrieb der 30-Jährige zu einem Foto, das die beiden eng umschlungen zeigt.

Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, die Neuigkeit mit seinen Followern zu teilen, so Lombardi. Kurz nach seinem Statement postete Rypa auf ihrem Instagram-Account ein Video, in dem zu sehen ist, wie Lombardi ihr die Füße massiert. "Endlich kann ich es hochladen", kommentierte die 26-Jährige. Derzeit verbringen Lombardi und Rypa einen gemeinsamen Urlaub.

So schwärmte Pietro Lombardi 2020 von Laura Maria

Mit der Anwaltsgehilfin aus Düsseldorf war der Sänger bereits 2020 für einige Zeit liiert. Sie war die erste Frau, mit der er sich nach der Scheidung von DSDS-Kollegin Sarah Engels wieder in der Öffentlichkeit zeigte. "Ich bin vorsichtiger geworden und habe mir eine Schutzmauer aufgebaut. Aber diese Frau hat es geschafft, die Schutzmauer zu durchbrechen und es fühlt sich alles richtig an. Sie macht mich sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, ihr werdet sie genauso gern haben wie ich", sagte Lombardi damals in einem Video.

Nur wenige Wochen später verkündete er dann allerdings das Beziehungsende. "Wir haben uns einfach nicht mehr so verstanden, wie es sein sollte", erklärte Lombardi im Oktober 2020. Doch schon damals sagte er auch: "Vielleicht braucht man einfach eine Trennung, dass man dann wieder zueinander findet. Wer weiß, was die Zeit bringt. Jetzt muss erstmal Zeit vergehen, es kann alles passieren. Vielleicht liegen wir in ein paar Monaten Arm in Arm zusammen."

Ein wenig länger hat es gedauert. Aber im Sommer 2022, kurz nach Lombardis 30. Geburtstag, sind er und Laura Maria Rypa wieder offiziell ein Paar.

