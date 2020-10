Pietro Lombardi und Laura haben ein "neues Familienmitglied" - und es hat auch schon einen eigenen Insta-Account, wir er jetzt bekanntgab.

Pietro Lombardi (28) und seine Freundin, die Influencerin Laura Maria (24), haben ein "neues Familienmitglied", wie der Sänger auf seinem Instagram-Account mitteilt. Demnach ist es ein Hund. Die American-Akita-Hündin heißt Akira und kam im Mai zur Welt. Das wiederum ist auf dem bereits eingerichteten eigenen Account des Vierbeiners mit aktuell 10.600 Abonnenten, zu erfahren.

Pietro Lombardi und seine Freundin, die bereits Hundebesitzerin ist, teilten dasselbe Video auf ihren Accounts, auf dem zu sehen ist, wie Laura Maria mit dem Familienneuzugang kuschelt. Sie schreibt zu ihrem Post: "Willkommen zuhause Kira".

"Wir haben uns nicht just for fun einen Hund geholt"

In seiner Story plaudert Pietro dann auch aus, dass der gemeinsame Hund noch nicht so ganz stubenrein ist. Er zeigt auch, wie ihre Hinterlassenschaften in der Wohnung wegeputzt werden. Obwohl alle dabei fröhlich sind, gibt es offenbar viel Kritik. Darauf antwortet er dann auch in einer weiteren Story.

"Ich und auch Laura, wir sind keine zwölf Jahre alt mehr. Wir sind erwachsene Menschen. Ich trage Verantwortung für viele, viele andere Sachen auch. Sei es meine Mitarbeiter, die ich habe. Sei es mein Sohn. Freundin. Alles, was dazugehört. Und wir haben uns nicht einfach just for fun einen Hund geholt", sagt er in den Videoclips.

Stattdessen klingt es nach einem längeren Entscheidungsprozess. "Wir haben uns lange vorher darüber informiert. Über die Rasse. Erstens kennt sich Laura mit der Rasse sehr gut aus. Wir haben mit Hundetrainern gesprochen, Hundeschulen und alles Mögliche. So dass es alles perfekt geplant ist und dass wir auch Hilfe dabei bekommen, alles richtig zu machen", lässt er seine Follower weiter wissen und schließt sein Statement mit: "Also macht euch keinen Kopf".

Pietro Lombardi hat einen fünfjährigen Sohn, Alessio, aus einer vorangegangenen Beziehung mit der Sängerin Sarah Lombardi (27). Das ehemalige Paar war zwischen 2013 und 2019 verheiratet. Im September dieses Jahres hat er seine Beziehung mit Laura öffentlich gemacht.