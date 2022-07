Nach dem Liebes-Comeback will Pietro Lombardi sein Glück mit Laura Maria mit seinen Fans teilen und veröffentlicht ein besonderes Video.

Pietro Lombardi (30) genießt sein erneutes Liebesglück mit Influencerin Laura Maria Rypa (26). Bei Instagram hat er nun ein Video des Paares mit seinen Fans geteilt, das bereits vor einem halben Jahr entstanden ist. "Unseren Urlaub vor sechs Monaten konnte ich nie mit euch teilen, jetzt schon", erklärt Lombardi dazu in einer Instagram-Story. Zu dem Clip, in dem die beiden dick eingepackt einen sonnigen Tag im Schnee verbringen und sich am Ende küssend in den Armen liegen, schreibt der Sänger: "Egal was andere sagen, egal wie kompliziert es manchmal sein kann. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben."

Ihre Liebesgeschichte

Mitte Juni gab der Musiker in einer Instagram-Story bekannt, dass die beiden nach einer Trennung wieder zueinander gefunden hatten. "Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr daraus, dass wir ein Paar sind", schrieb er. Dass sich die beiden bereits vor rund sechs Monaten wieder annäherten, erzählten sie Ende Juni auch in einem Interview. "Die Initiative kam am Ende von uns beiden. Es war dann wieder das Gefühl wie vom ersten Tag", sagte Lombardi zu "Bild". Laura ergänzte, dass sie "irgendwie nicht voneinander loslassen" konnten. Einen Plan, damit die Beziehung diesmal länger hält, gibt es auch schon, wie der Sänger erläutert: "Früher haben uns viele in die Beziehung hineingeredet. Das gibt es nun nicht mehr."

Pietro Lombardi und Laura Maria machten ihre Liebe im September 2020 öffentlich, einen Monat später folgte das Liebes-Aus. In einer Instagram-Story erklärte er nach der Trennung: "Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, es zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war wie es sein sollte." Auch Laura Maria hatte die Trennung auf der Plattform bestätigt. "Wir haben einfach gemerkt, wir beide sind zu verschieden", äußerte sie sich damals in einer Story.

Lombardi war von 2013 bis 2019 mit der Sängerin Sarah Engels (29) verheiratet und hat mit ihr seinen Sohn Alessio, der 2015 zur Welt gekommen ist.