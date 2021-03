Pietro Lombardi hat auf Instagram erklärt, wie es um sein Liebesleben steht. Der Grund: Die vielen Fragen darüber belasten ihn extrem.

Pietro Lombardi (28, "Warum") hat sich in mehreren Instagram-Storys zu Wort gemeldet. Der Grund: "Es gibt viele Sachen, die mich extrem belasten." Gemeint seien unter anderem die zahlreichen Fragen zu seinem Beziehungsstatus. "Ich bin nicht perfekt", erklärt der Sänger in dem emotionalen Statement. Und in Bezug auf seine Ex Laura Maria sagt er: "Wir sind nicht mehr zusammen." Das wolle er klarstellen, weil der Druck auf ihn durch die ständigen Nachfragen zu groß werde: "Ich kann nicht mehr", so Lombardi.

Laura wünsche er "nur das Beste", meint der Sänger weiter: "Danke, dass mein Herz für eine kurze Zeit wieder aktiv war." Enttäuscht sei er von sich selbst, erklärt Lombardi zudem, weil er seine Fans in den vergangenen Monaten vernachlässigt habe. Und auch an seine Ex-Frau Sarah Lombardi (28) richtet er sich in dem Post: "Ich will mich auch bei dir entschuldigen, Sarah." Er sei auch zu ihr "nicht immer korrekt gewesen. Ich war wahrscheinlich nicht der Vater, den du dir für den Kleinen gewünscht hast, weil ich einfach extrem durcheinander war. Das tut mir natürlich auch weh, keine Frage". Sarah und Pietro Lombardi haben einen gemeinsamen Sohn, Alessio (5).

Kein Liebes-Comeback

Am Ende verspricht Lombardi seinen Fans zu seiner gerade gescheiterten Beziehung: "Dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen." Er wünsche sich für die Zukunft eine Frau, "die zu 100 Prozent hinter mir und zu mir steht". Pietro Lombardi und Laura Maria machten ihre Liebe im September 2020 öffentlich. Einen Monat später folgte die Trennung. Seitdem kursierten aber immer wieder Gerüchte über ein Liebes-Comeback.