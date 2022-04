Sarah Engels, ihr Ehemann Julian und Sohnemann Alessio haben Pietro Lombardi mit einem Aprilscherz aufs Glatteis geführt.

Pietro Lombardi (29) ist einem Aprilscherz von seiner Exfrau Sarah Engels (29), deren Ehemann Julian (28) und Sohn Alessio (6) auf den Leim gegangen. "Wir haben ihn richtig gekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert", erzählt Engels in ihrer Instagram-Story. Alessio habe sie und ihren Ehemann gefragt, was ein Aprilscherz sei. Auf Kosten von Pietro Lombardi hätten sie es dem Sechsjährigen anschließend demonstriert. Zusammen dachten sich die drei eine Geschichte aus, die Alessio vermeintlich in der Schule erlebt hatte.

"Wir haben da noch was zu klären", schrieb Sarah Engels an Pietro Lombardi gewandt in ihrer Instagram-Story. Dazu postete sie einen Screenshot eines Chatverlaufs zwischen ihr und ihrem Exmann. Ein Foto zeigt einen 500-Euro-Schein im Schulmäppchen des gemeinsamen Sohnes Alessio. "Was hast du dir denn da bitte bei gedacht? Kann doch nicht dein Ernst sein", ist in Engels' Nachrichten an Lombardi zu lesen.

Autogrammkarten von Papa Lombardi nur gegen Geld

Danach ist zu sehen, wie die Sängerin mit Pietro Lombardi telefoniert. In der Schule hätten einige Kinder Alessio nach Autogrammkarten seines Papas gefragt, erzählt sie ihm. Alessio habe darauf geantwortet, dass er die Karten nicht umsonst rausgeben dürfe, sondern nur gegen Geld. Dies habe ihm sein Vater so aufgetragen. Darauf habe ein Kind seinen Eltern dann einen 500-Euro-Schein geklaut.

Sarah Lombardi muss sich zwischendrin immer wieder das Lachen verkneifen, während Lombardi zunehmend ärgerlicher wird. "Er wäre mir fast durchs Telefon gesprungen", erzählt sie danach.

"Ihr bekommt es zurück"

Schließlich klärt Sarah Engels den Scherz auf und alle brechen in lautes Gelächter aus. "Mir ist mein Herz stehen geblieben", hört man Pietro Lombardi am Telefon sagen. Mittlerweile kann der Sänger zwar über den Streich lachen, kündigt in seiner Instagram-Story aber eine Revanche an: "Sarah, Julian, ihr bekommt es so hart zurück, ich schwöre. Ihr werdet nicht damit rechnen, aber es kommt alles zurück."

Sarah Engels war von 2013 bis 2019 mit Pietro Lombardi verheiratet. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Alessio. Im Mai 2021 heiratete die Sängerin dann Fußballer Julian Engels. Im Dezember des Jahres wurden die beiden Eltern ihrer Tochter Solea.