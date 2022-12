"Wir schaffen das schon, oder?" Mit diesen Worten macht Pietro Lombardi öffentlich, dass seine Laura Maria derzeit im Krankenhaus liegt.

Müssen sich Fans um Pietro Lombardis (30) Verlobte Laura Maria sorgen? Der Sänger teilt in einer Instagram Story mit, dass die Influencerin derzeit im Krankenhaus liegt. Auch sie selbst meldet sich in einer Story zu Wort und gibt Entwarnung. Um einen Notfall scheint es sich also offenbar nicht zu handeln.

Zunächst veröffentlichte Lombardi seine Story. In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie Laura Maria in einem Krankenhausbett liegt. Dazu erklärt der 30-Jährige, dass seine Verlobte erst einmal zwei Tage dort bleiben müsse. Lombardi fragt in dem Clip: "Aber wir schaffen das schon, oder?" Laura Maria stimmt mit einem Nicken zu.

Laura Maria: "Dem Kind als auch mir geht es gut"

Dazu schreibt der Sänger, dass er die "Power-Mami" aufgrund der Besuchszeiten leider nur vier Stunden täglich sehen könne. Für ihn gebe es jetzt zwei Tage lang Tiefkühlpizza. Laura Maria teilte etwas später ebenso einen Clip. Sie macht dazu klar: "Dem Kind als auch mir geht es gut." Sie müsse nun "vorerst [ein] paar Tage im Krankenhaus bleiben". Laura Maria wolle sich zu einem späteren Zeitpunkt "in Ruhe melden" und den Fans erklären, "was los ist". Derzeit ist also noch unklar, warum sie im Krankenhaus liegt.

Im August hatte das Paar öffentlich gemacht, dass es ein Kind erwartet. Sein Sohn Alessio (7) werde einen kleinen Bruder bekommen, hieß es etwas später. Im Oktober hatte Lombardi dann um die Hand seiner Freundin angehalten. Alessio stammt aus einer vorangegangenen Ehe Lombardis mit der Sängerin Sarah Engels (30), mit der er von 2013 bis 2019 verheiratet war.