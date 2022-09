Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa bekommen ein Baby. Dabei hinterließ er bei ihrem ersten Treffen keinen guten Eindruck, wie sie jetzt in ihrem neuen Podcast erzählen.

Vor wenigen Wochen gaben Sänger Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa bekannt, dass sie Eltern werden. "Wenn aus Liebe Leben wird", schrieben sie bei Instagram unter anderem zu einem gemeinsamen Bild, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest und kleine Schuhe in die Kamera halten.

Jetzt hat das Paar seinen eigenen Podcast mit dem Titel "Laura und Pietro – On Off" veröffentlicht. In der ersten Folge berichten Lombardi und Rypa, dass sie sich 2020 am Rande des Videodrehs zu seiner Single "Cinderella" kennengelernt haben. Rypa sollte als Model in dem Musikclip mitspielen, doch dazu kam es nicht. Sie erzählt, dass sie beim ersten Treffen zunächst gar keinen guten Eindruck von Lombardi hatte.

"Es war echt ein guter Kuss"

"Ich dachte mir nur so: 'Was für ein arrogantes Arschloch.' [...] Ziemlich arrogant mit deiner Sonnenbrille und deinen Socken bis zu den Knien", sagte Rypa. Lombardi findet auch wenig schmeichelhafte Worte für seine heutige Freundin: "Dann habe ich dich gesehen und dachte mir: 'Was 'ne Drecksau...'". Der Sänger gibt dann auch zu: "Ich habe mir zum Ziel genommen, dass ich die mir klarmache [...] und ich war mir so sicher, dass ich es schaffen werde."

Die beiden spielten etwas später "Wahrheit oder Pflicht". Dank Pietros Kumpels, die die entsprechenden Aufgaben stellten, kam es zum ersten und auch zweiten Kuss zwischen den beiden. Nach dem zweiten Kuss hatte es offenbar gefunkt. "Ich wollte mehr", erzählt Rypa. "Es war echt ein guter Kuss, es hat richtig harmoniert."

Die Fans sind unterdessen schon ganz heiß darauf, zu erfahren, ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen bekommt. Dabei können die beiden sich dazu noch gar nicht äußern. In einer aktuellen Instagram-Story geht Laura Maria darauf ein, dass sie an ihrem Schlüsselbund einen pinkfarbenen Schnuller hat. Viele seien "am Spekulieren", sie habe diesen aber nur, "weil hier 'I love Mama' drauf steht. Wir wissen selbst noch nicht, was es wird – ob Junge oder Mädchen."

Den beiden sei es wichtig gewesen, dass die Fans wissen, wie das Paar sich kennengelernt hat, meint Rypa in einer weiteren Story, in der sie über den Podcast spricht. Auch auf die Schwangerschaft wollen die beiden darin demnach noch genauer eingehen, es werde "ein großes Thema" sein. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge des Podcasts.