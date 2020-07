Seit der Trennung von Sarah Lombardi im Herbst 2016 ist Pietro Lombardi offiziell Single – allerdings nicht ganz freiwillig. Der DSDS-Gewinner von 2011 wünscht sich eine neue Frau an seiner Seite. Doch bisher hat er einfach nicht die passende Partnerin gefunden. Er träume von einer "ganz normalen, bodenständigen Frau. Am liebsten eine Kassiererin im Supermarkt. Keine aufgebrezelte Tussi", sagte Lombardi im vergangenen Jahr dem Sender RTL. Auch DSDS-Jury-Kollege Dieter Bohlen versuchte, bei der Frauensuche mitzuhelfen.

Ob der seine Finger im Spiel hatte, ist nicht klar, aber Pietro Lombardi verkündete jetzt auf Instagram: "Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen, nach langer Zeit. Es ist aber aktuell noch zu früh, um irgendwas darüber zu sagen. Mal sehen, was die Zukunft bringt."

Den Segen seiner Ex-Frau Sarah hat der 28-Jährige auf jeden Fall. Unmittelbar nach der Trennung lieferte sich das frühere DSDS-Traumpaar zwar einen Rosenkrieg, doch inzwischen ist das Verhältnis harmonisch. Auch aus Rücksicht auf den gemeinsamen Sohn Alessio, um den sich Sarah und Pietro Lombardi zusammen kümmern.

Sarah Lombardi wünscht sich eine neue Frau für Pietro

Sarah Lombardi ist derzeit mit Alessio und ihrem neuen Freund, Fußballer Julian Büscher, im Urlaub in Portugal. Via Instagram schickte der Fünfjährige rührende Grüße an seinen Papa Pietro. Über die Frauensuche ihres Ex-Mannes sagte die 27-Jährige in einem RTL-Interview: "Zu Pietro würde eine sehr natürliche Frau passen, die einfach so ist, wie sie ist. Ich glaube, er braucht eine starke Frau, die ihm auch so ein bisschen den Weg weist."

Vielleicht hat der Sänger nun genau so eine Partnerin gefunden. Denn auf Instagram verrät er zudem, dass er sich noch weitere Kinder vorstellen könne. Die Frage eines Fans, ob er erneut heiraten würde, kann Pietro Lombardi allerdings nicht so einfach beantworten. "Gute Frage, schwere Frage", schreibt der Sänger.

Quelle: Instagram Pietro Lombardi

