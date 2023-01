von Wiebke Tomescheit Ein DSDS-Kandidat entpuppt sich als großer Fan von Juror Pietro Lombardi – allerdings fehlt ihm ein wichtiges Accessoire. Da hilft der 30-Jährige natürlich aus, wenn auch mit Einwänden.

Die Show "Deutschland sucht den Superstar" hat für Pietro Lombardi, 30, natürlich eine besondere Bedeutung. Hier gewann er 2011 und ist seitdem eine feste Größe in der deutschen Promiszene. Hier lernte er auch die Mutter seines Sohnes kennen, Sarah, von der er inzwischen allerdings geschieden ist. Sie war damals die Zweitplatzierte. Als er gefragt wurde, ob er in der aktuellen DSDS-Staffel neben Dieter Bohlen, Leony und Katja Krasavice in der Jury sitzen möchte, sagte Pietro natürlich zu.

Und der 30-Jährige ist selbst inzwischen ein Idol vieler Teilnehmer. Als besonderer Fan entpuppte sich Kandidat Devin, der sogar mit den selben drei Songs zum Vorsingen antrat wie seinerzeit Pietro Lombardi. "Senorita", "Cinderella" und "Phänomenal". Allerdings fehlte ihm ein Accessoire, ohne das man den echten Pietro so gut wie nie sieht: Ein Käppi.

Pietro Lombardi mag sich ohne Kappe nicht

Und, wie der 30-Jährige verrät, hat das Gründe: Er mag sich ohne Kopfbedeckung nämlich gar nicht. "Ohne Käppi bin ich Top drei der hässlichsten Menschen in Deutschland", urteilt er harsch über sich selbst. Dennoch ließ er sich erweichen, dem Kandidaten für einen überzeugenden Auftritt seine Mütze zu leihen. Wenn auch mit einem Gesicht, als habe er Zahnschmerzen. Pietro scherzte, dass ihn womöglich gar seine aktuelle Partnerin verlassen würde, wenn sie ihn so im Fernsehen sehen würde, und dass RTL besser eine Kappe auf seinen Kopf retuschieren sollten.

Pietro ohne Mütze, neben seinem Entdecker Dieter Bohlen © Screenshot RTL

Dabei sieht Pietro ohne Käppi aus wie ein ganz normaler, gepflegter junger Mann. Die obere Haarpartie hat er sogar silberblond färben lassen. Doch sogar von den Jurykolleginnen kommen direkt Bemerkungen wie: "Setz' lieber wieder auf!" Doch der 30-Jährige will, dass seine Kappe dem Kandidaten Glück bringt, und Devin liefert tatsächlich keinen schlechten Auftritt auf. Er ist zwar etwas schmaler gebaut als Pietro, dennoch urteilt die Jury: "Pietro, er sieht aus wie du!" Ob es für den Kandidaten zum Weiterkommen reichen wird – das wird allerdings erst in der Show am Mittwochabend verraten.

Quelle: RTL