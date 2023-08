von Christina Klein Am Montag zettelte Pietro Lombardi einen medienwirksamen Streit bei Instagram an. Öffentlich kritisierte er den Patchwork-Vater seines Sohnes, Julian Engels, für eine Äußerung. Kurz danach macht er eine PR-Ankündigung – Zufall?

Pietro Lombardi redete sich bei Instagram am vergangenen Montag so richtig in Rage. Grund dafür war ein Posting von Julian Engels. Der neue Mann an der Seite seiner Ex-Frau Sarah Engels äußerte im Vorwege bei Instagram, dass die Familie Engels schlecht geschlafen habe, unter anderem weil Alessio, der Sohn von Sarah und Pietro, am Wochenende etwas Gruseliges gesehen hatte und nun immer wieder aufgewacht war.

Öffentlich in sieben Instagram-Stories platzte daraufhin Pietro Lombardi der Kragen, denn an dem besagten Wochenende hatte sich Alessio bei Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa aufgehalten. Er fühlte sich zu Unrecht bloßgestellt und begründete seine Instagram-Retourkutsche mit dem falschen Bild, was nun die Öffentlichkeit von ihm haben könnte, außerdem müsse er seine Frau beschützen. Beide wurden offenbar per Nachricht von Followern als "verantwortungslos" betitelt.

Über sieben Slides regt sich der Sänger in der Instagram-Story auf. Wird nicht müde zu betonen, dass man familiäre Konflikte am besten telefonisch und persönlich klären sollte, statt in den sozialen Medien - und postet dann direkt die nächste Story. Die deutsche Medienlandschaft springt auf den Zug auf, auch der stern berichtete über den Zoff im Hause Engels-Lombardi.

Pietro Lombardi postet wenige Stunden nach dem Streit eine Ankündigung

Nur sechs Stunden später, nach seiner letzten Instagram-Story zu dem Thema Pietro vs. Julian, nachdem fast alle deutschen Medienhäuser über den Fall berichtet hatten, dann das: Pietro Lombardi postet eine weitere Instagram-Story, in der er seinen Fans erklärt, dass er den ganzen Tag seit 7.30 Uhr Termine und Gespräche hatte – "heute war wirklich viel Action". Dennoch fand er offenbar die Zeit, sieben Instagram-Stories über den Konflikt mit Julian zu posten.

Kurz darauf postete Lombardi auf Instagram das: "Es kommt Großes auf uns zu, auf jeden Fall und wir sind sehr glücklich darüber, aber alles andere wird Laura oder wir euch zusammen erzählen in den nächsten Tagen", sagt er.

Eventuell könnte diese Ankündigung die Erklärung für den ganzen öffentlichem Streit mit Julian Engels darstellen. Stunden nachdem alle Medien über Pietro Lombardi berichtet hatten, sein Name in den Headlines war und sicherlich der ein oder andere Leser sich Lombardis Story selbst angeschaut hatte, diese Ankündigung.

Lombardi selbst hatte zuvor den Vorwurf von Julian Engels abgestritten, dass er nur Aufmerksamkeit suche. "Ich brauch keine Schlagzeilen", prahlte er und wies darauf hin, dass er ganze Arenen bei seinen Konzerten fülle.

Doch schaut man sich den genauen Hergang an, drängt sich der Verdacht auf: Vielleicht lag der ehemalige Fußballer Julian Engels gar nicht so falsch.

