Erst DSDS-Gewinner, nun selbst in der Jury: Pietro Lombardi weiß, wie es geht. Privat ist er gerade zum zweiten Mal Papa geworden.

DSDS-Juror Pietro Lombardi ist vor Kurzem zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram zeigte er sich nun intim beim Kuscheln mit Söhnchen Leano.

Pietro Lombardi hat bei Instagram einen neuen Schnappschuss mit Söhnchen Leano Romeo veröffentlicht. "Das große Glück ist manchmal ganz klein. Papa liebt dich", schrieb der Sänger zu dem Foto, auf dem der Kleine friedlich auf der Brust seines Vaters liegt. Lombardi hat sich dabei auf dem Sofa ausgestreckt und hat die Augen geschlossen.

"So schön, genießt jeden einzelnen und besonderen Moment", zeigte sich unter anderem Ex-"Bachelor" Andrej Mangold in der Kommentarspalte begeistert von dem Bild. Die TV-Stars Evelyn Burdecki und Yasin Cilingir hinterließen Herzchen-Emojis.

In einer Instagram Story zeigte Lombardi des Weiteren, dass auch sein erster Sohn Alessio beim Kuscheln nicht zu kurz kommt. Zu dem Clip, in dem sich die beiden in den Armen liegen, schrieb Lombardi mit lachendem Emoji: "Alessio wird immer mein kleines Baby sein, das wird sich glaube ich niemals ändern."

Vor wenigen Tagen hatten Lombardi und Freundin Laura Maria ebenfalls bei Instagram bestätigt, dass sie Eltern geworden sind. "Willkommen zuhause, Leano Romeo", schrieb das Paar zu einem Bild, auf dem sie ihr Söhnchen halten und der Sänger seiner Verlobten ein Küsschen aufdrückt.

Zudem veröffentlichte Lombardi einen Clip, in dem sein Sohn Alessio, der aus einer vorangegangenen Ehe des Sängers mit Sarah Engels stammt, erstmals sein Brüderchen trifft und das Baby liebevoll zudeckt.

"Meine zwei Jungs", schwärmte Papa Pietro im Kommentarfeld. Und weiter: "Der schönste Moment in meinem Leben. Ich liebe euch. Alessio war drei Tage nach [der] Geburt der erste Besuch. Ich werde diesen Moment niemals vergessen." Seit dem vergangenen Oktober sind Pietro Lombardi und Laura Maria verlobt. Im August hatten sie mitgeteilt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten.