von Eugen Epp Er machte Werbung für eine Firma, bekam aber seinen Lohn von 100.000 Euro dafür nie zu sehen. Nun macht Sänger Pietro Lombardi in seinem Podcast eine klare Ansage.

Pietro Lombardi hat genug: Der Sänger stellt einer Firma, die ihm offenbar viel Geld schuldet, ein Ultimatum. Es geht um 100.000 Euro, die er von dem Unternehmen noch nicht bekommen hat, erzählte der 30-Jährige in einer Folge des Podcasts "Laura und Pietro - On Off" (hier bei RTL+ hören), den er zusammen mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa betreibt.

Er habe für die Firma "öfter" Werbung gemacht, erklärt Lombardi in der aktuellen Folge. Dabei ging es um Verlinkungen und Instagram-Storys. Schon seit einem Jahr stünde die Zahlung aus. Viel länger will er nicht warten – und sendet deshalb eine ganz klare Botschaft: "Liebe Firma, ich schone euch noch gerade. Schaut, dass mein Geld ankommt, ich habe dafür gearbeitet, habe dafür alles gemacht." Ansonsten werde er den Namen des Unternehmens öffentlich machen, droht der DSDS-Juror.

Pietro Lombardi wartet immer noch auf sein Honorar

"Ich kann die Firma jetzt nicht nennen, aber irgendwann, wenn das nicht geklärt wird, werde ich es öffentlich machen", so Lombardi. Auf diese negative Publicity dürfte das unbekannte Unternehmen wohl lieber verzichten wollen. Interessanterweise hatte auch seine Verlobte Laura Maria Rypa, mit der Lombardi gerade ein Kind erwartet, eine Anfrage des Auftraggebers vorliegen. Sie habe sich aber angesichts der Erfahrung, die ihr Partner gemacht hatte, dagegen entschieden.

Er hatte vereinbart, dass das Honorar nicht monatsweise, sondern am Ende auf einen Schlag ausgezahlt werden sollte. Doch von dem Betrag hat er immer noch nichts gesehen. "Das ist wie wenn jemand eine 40-Stunden-Woche hat – und stellt euch vor, euer Chef sagt am Ende des Monats: Ihr bekommt das Geld nicht", zog Rypa einen Vergleich für die Zuhörer:innen.

In der Vergangenheit war Pietro Lombardi nicht immer bekannt dafür, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Nach seinem frühen Erfolg bei "Deutschland sucht den Superstar" warf er mit Geld nur so um sich: "Wenn ich 5000 Euro verdient habe, dann waren die auch weg am nächsten Tag", erzählte er in der RTL+-Doku "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe" (hier bei RTL+ schauen). 2019 habe er sogar eine ganze Million innerhalb von neun Monaten verprasst.

Quellen: Podcast "Laura und Pietro - On Off" / "Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe"