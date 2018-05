Braungebrannte Beine, dunkle Haare und eng umschlungen mit Pietro Lombardi (25) tanzend: Die mysteriöse Dame auf seinem neuestem Instagram-Bild sorgt bei Fans für ähnlich tiefe Sorgenfalten, wie Lombardis Buchveröffentlichung "Heldenpapa im Krümelchaos: Mein neues Leben" bei Literaten. Hat er sich allen Ernstes wieder mit jener Frau eingelassen, die ihn damals betrogen hat, wundern sich seine treuen Fans, die seither gar nicht mehr gut auf Sarah Lombardi zu sprechen sind. Die antiklimaktische Antwort: Nein, hat er nicht.

"Sarah ist das nicht", stellte er sogleich selbst im Kommentarbereich des Bildes klar, welches er zunächst noch kryptisch mit den Worten "Und wenn die Sonne heut' auf geht, will ich uns noch beim Tanzen sehen" betitelte - samt den Hashtags "180518" und "phänomenal". Aus PR-Gründen wird er aber sicherlich dankend in Kauf genommen haben, dass ihm auf dem Foto ein Sarah-Lookalike in den Tanzschritt gefallen ist, das seither für regen Diskurs unter seinen Anhängern sorgt. Denn: Mit dem Bild kündigte Pietro eigentlich seine neue Single an, die auf den Namen "Phänomenal" hört und am 18. Mai 2018 erscheinen wird.

Pietro-Fans können also erleichtert aufatmen. Es gibt von ihrem Liebling nicht nur neue Mucke auf die Ohren, mit Sarah ist er definitiv nicht wieder zusammen. Und Alessio geht's auch immer noch gut.