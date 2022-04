Es gehört zu Pietro Lombardis Job, sich hin und wieder auf Partys blicken zu lassen. Doch bei Instagram verrät der Sänger, dass er kein Fan von derartigen Veranstaltungen sei und erst recht nicht vom "Tatschi Tatschi".

Pietro Lombardi stellt sich des Öfteren in großen Fragerunden bei Instagram seinen Fans und schreckt dann auch nicht vor unangenehmen Antworten zurück. Seine neuesten Antworten geben pikante Einblicke in sein Sexleben und er verrät, was er von Partys hält.

Letzte Woche feierte ein Freund des Sängers eine Party, auf der sich auch Pietro Lombardi blicken ließ. Doch ganz wohl fühlte er sich dabei nicht. Auf der Fete des TikTok-Stars Twenty4Tim, der eine Release-Party für seinen Song "Bling Bling" feierte, soll der Sänger gesagt haben: "Was soll ich hier?". Als ein Fan ihn in der Fragerunde darauf ansprach, ob er das wirklich von sich gegeben hat, antwortete Lombardi: "Tim weiß, dass ich Partys scheiße finde, egal welche, weil ich kein Party-Typ bin. Bin nur für Tims Song hin, weil ich wusste, es war ihm wichtig. Aber über die Party oder Tim was Schlechtes zu sagen, kompletter Schwachsinn."

Auch bei dem besten Freund verlässt Lombardi die Party nach 10 Minuten

Außerdem verrät er, dass er generell ein Partymuffel ist. Es ginge ihm auch bei einem seiner besten Freunde Stefano Zarella so, dass er sich nach zehn Minuten frage, was er da soll. "Es ist einfach nicht meine Welt, diese ganzen besoffenen Menschen und Tatschi-Tatschi-Leute. Deshalb bin ich immer der Erste, der wieder Zuhause ist." Der Vater eines Sohnes verbringt seine Zeit momentan lieber im Fitnessstudio, er habe sehr viel zugenommen, beschwert er sich ebenso bei seinen zwei Millionen Instagram-Followern.

Besonders pikant und ehrlich wurde es dann bei der Frage eines Fans, wann der Sänger das letzte Mal Sex gehabt hat. Pietro ist nach eigenen Angaben derzeit Single, doch das verhindert dies natürlich nicht und die extrem ehrliche Antwort lautete: "Locker 2-4 Tage brutto her". Was er mit dem Wort "brutto" in diesem Zusammenhang meint, ist allerdings nicht klar und auch nicht, wer die Mitspielerin bei der Bettgeschichte war.

Quelle: Instagram, Bild