Mit ehrlichen Worten hat Pietro Lombardi auf Instagram seinen Social-Media-Rückzug erklärt. Unter seinem Posting erfährt der Sänger viel Zuspruch.

Ihm scheint alles zu viel geworden zu sein. Auf Instagram hat Pietro Lombardi erklärt, warum Fans in Zukunft weniger von ihm hören und erfahren werden.

Petro Lombardi verkündet Social-Media-Rückzug

"Es ist nicht einfach, diesen Text zu schreiben nach elf Jahren, aber ich denke meine Liebsten werden mich immer supporten auch wenn ich mal weg bin. Team Lombi, ich möchte mich für eine bestimmte Zeit zurückziehen aus der Social Media Welt und der Öffentlichkeit", beginnt er sein Posting.

Normalerweise sei er ein immer lustiger und positiver Mensch, schreibt Lombardi und betont, wie sehr es ihm gefalle, seine Fans in seinen Alltag mitzunehmen. "Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht, wie mich meine Familie 'TEAM LOMBARDI' kennt und das tut es aktuell nicht", offenbart er ehrlich.

"Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie. Viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte. Das zeigt mir 'Okay Pietro, hier stimmt was nicht'", schreibt der Musiker.

Viel Zuspruch von Fans und Promis

Er wolle sich außerdem musikalisch neu aufstellen, erklärt der Ex-Mann von Sarah Engels, das sei aber nur möglich, wenn er fit sei. "Werde euch Chaoten hier vermissen", beendet er seinen Beitrag.

In den Kommentaren unter dem Bild erhält Lombardi viel Zuspruch. Innerhalb kurzer Zeit häuften sich die positiven Meldungen von Promis und Fans gleichermaßen. "Das zeigt wahre Stärke und vor allem ist das genau der richtige Schritt, wenn deine Seele es dir signalisiert", schreibt Reality-TV-Darsteller Jan Leyk. Giovanni Zarrella versichert seinem Freund: "Wir sind da für dich." "Richtige Entscheidung, danke dass du das teilst, ein Thema was viele betrifft und so vielleicht einige den Mut finden, mehr auf sich selbst zu achten, sich Hilfe zu holen oder einfach mal stopp zu sagen", lautet einer der vielen Fan-Beiträge.