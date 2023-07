Pink, pinker, Margot Robbie: Die pinken Looks des "Barbie"-Stars

Mitte Juli wird es pink auf den Leinwänden dieser Welt: Denn dann kommt der erste Realfilm "Barbie" ins Kino, der uns in die schrille und surreale Welt der lebendig gewordenen Barbie-Puppe entführt. Und diese ist so pink, dass es weltweit sogar zu Engpässen der Farbe gekommen sein soll. Szenenbildnerin Sarah Greenwood sagte dem Magazin "Architectural Digest" vor einem Jahr nach den Dreharbeiten: "Der Welt ging das Pink aus." Denn für den Anstrich des Filmsets wurden so große Mengen der Barbie-Farbe benötigt, dass es kurzer Hand zu Lieferengpässen gekommen sein soll.

Margot Robbie ist die Farbe Pink in Person

Einer ging die Farbe Pink dabei jedoch nicht aus – zumindest kleidungstechnisch. Denn Hauptdarstellerin Margot Robbie bekommen Fans nicht nur im Film in zahlreichen pinken Kostümen zu sehen, sondern auch auf den vielen Presse-Events und roten Teppichen rund um den wohl gehyptesten Film des Jahres.

Robbie zeigt sich hier nämlich mittlerweile ausschließlich in Pink. Vom rosafarbenen Pailettenkleid bis zum knallpinken Minirock ist alles mit dabei. Dabei zeigt die 33-Jährige nicht nur, wie man die schrille Farbe modisch abwechslungsreich tragen kann – sondern macht sie zudem zur absoluten Trendfarbe des Jahres. Auf der "Barbie"-Premiere in Seoul trug Robbie zuletzt ein pastellrosafarbenes, pailettenbesetztes Ensemble von Versace mit Midirock und Gürtel. Dazu kombinierte die Schauspielerin eine pinke Handtasche, ebenfalls von Versace, und knallrosafarbene Heels.

Die Bedeutung des pinken Mindsets

Doch Robbie alias Barbie war nicht die Erste, die das modische Potenzial der schrillen Farbe erkannte. Bereits im Jahr 1957 – und damit zwei Jahre bevor die erste Barbie-Puppe auf den Markt kam – sang Kay Thompson im Musical "Ein süßer Fratz" (Das rosarote Mannequin) bereits: "Rot ist tot, Blau ist durch, Grün ist obszön und Braun ist tabu." In dem Film verkörpert die Sängerin die Chefredakteurin eines Modemagazins, die Pink als Wandel der weiblichen Lebenseinstellung sowie des femininen Frauenbildes sieht. Ihre Worte lauteten bereits vor 66 Jahren : "But tell her if she's gotta think, think pink!" (dt.: "Aber sagt ihr: Wenn sie denken muss, soll sie pink denken") Ganz nach dem Motto: Selbstbewusste, unabhängige Frauen tragen Pink.

Wer jetzt dennoch voreingenommen die Nase rümpft, sollte den Looks von Margot Robbie in der obigen Galerie eine Chance geben. Hier haben wir die schönsten pinken Outfits der Schauspielerin zusammengefasst.

"Barbie" startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

