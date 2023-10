Die Fans in Tacoma müssen noch ein bisschen länger auf Pink warten: Die Sängerin sagte zwei Konzerte in der Stadt kurzfristig ab.

Wegen medizinischer Probleme innerhalb der Familie hat Sängerin Pink (44) kurzfristig zwei Konzerte in der Stadt Tacoma im US-Bundesstaat Washington abgesagt. Das teilte sie ihren Fans am Montag (16. Oktober) via Instagram mit. Für die beiden Auftritte sollen Ersatztermine gesucht werden.

Pink entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten

Die gesundheitlichen Probleme würden "unsere sofortige Aufmerksamkeit" erfordern, verkündete der Popstar in einem Statement auf seiner Instagramseite. Es tue ihr "so leid", den Tacoma-Ticketinhabern mitteilen zu müssen, dass die beiden Shows am 17. und 18. Oktober verschoben werden. Weiter teilte sie mit: "Live Nation arbeitet an zukünftigen Terminen." Sie entschuldige sich "aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind". Zum Schluss schrieb sie noch: "Ich sende allen nichts als Liebe und Gesundheit."

Um welche gesundheitlichen Probleme es sich genau handelt und wer betroffen ist, ließ die Sängerin offen. Sie hat mit ihrem Ehemann Carey Hart (48) zwei Kinder, Tochter Willow (12) und Sohn Jameson (6). Pink befindet sich derzeit mitten in ihrer Summer Carnival-Tour, die Anfang Juni in England begann und nach Europa inzwischen in Nordamerika angekommen ist.

Schon im September musste sie Konzert verschieben

Bereits Ende September musste sie ihre Tour aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen. "Hallo allerseits. Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich an einer schlimmen Nebenhöhlenentzündung leide, und der Arzt hat mir geraten, heute Abend nicht aufzutreten", schrieb sie damals auf Instagram. Und weiter: "Ich bin so enttäuscht. Ihr wisst, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um keine Show zu verpassen." Der ausgefallene Termin in Arlington, Texas, soll am 26. November nachgeholt werden. Im Februar und März 2024 will Pink ihre Tour in Australien und Neuseeland fortsetzen und beenden.