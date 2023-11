Pinks Weihnachtswunsch steht fest: Sie hätte gerne eine Baby-Ziege. Die Sängerin ist seit langem bekannt für ihre Liebe zu Tieren.

Pink (44) wünscht sich zu Weihnachten ausgerechnet eine Ziege unter dem Baum. Diesen Wunsch äußerte die Sängerin am Samstag mithilfe eines Posts auf Instagram, auf dem sie mit einer schwarz-weißen Baby-Ziege kuschelt. Unter den Beitrag schrieb sie: "Ich weiß, was ich zu Weihnachten/Chanukkah haben möchte." Mit dem Hashtag #babygoatsplease betont sie ihren Wunsch.

Sängerin liebt Tiere

Pink ist schon längere Zeit als große Tierliebhaberin bekannt. Im Jahr 2020 kämpfte sie etwa gegen Pelzmode und posierte dafür nackt bei einer PETA-Kampagne, die unter anderem auch auf dem Times Square in New York City zu sehen war. Ein Jahr später erweiterte sie ihre eigene Familie und adoptierte einen Hund. Sie ermutigte ihre Follower auf Instagram, ebenfalls Tiere zu adoptieren, anstatt diese zu kaufen, und teilte Bilder mit dem Hashtag #AdoptDontShop. 2022 unterstützte sie ein Projekt des "Save the Chimps"-Schutzgebiets in Florida. Dafür kaufte sie für 5.000 US-Dollar ein Gemälde, das von Schimpansen gemalt wurde.

Nach Pause: Pink setzt diesjährige Tour fort

Derzeit führt die 44-Jährige ihre "Summer Carnival 2023 Tour" fort, die Anfang Juni begonnen hatte. Sie musste die Tour aufgrund einer Infektion ihrer Atemwege zwischenzeitlich unterbrechen. Letzte Woche trat sie in New York auf. Ihr Mann Carey Hart (48) und die Kinder, Willow Sage (12) und Jameson Moon (6), begleiteten die Sängerin.