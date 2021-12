Popstar Pink teilt gerne ihr Glück auf Instagram. So süß gratuliert sie nun ihrem Sohn zum 5. Geburtstag.

Die US-Sängerin Pink (42) teilt gerne Schnappschüsse ihrer Kinder auf Instagram. Zum 5. Geburtstag ihres Sohnes Jameson hat sie eine bunte Fotoshow von ihm veröffentlicht. Zu sehen sind lustige Aufnahmen von ihm als Baby und als Kleinkind mit langen blonden Haaren. Außerdem veröffentlichte sie ein Bild von einer grünen Geburtstagstorte, auf der schon sechs Kerzen stecken - obwohl Jameson erst fünf wird. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, schöner Junge. Wir lieben dich" und setzte einen Emoji mit Herzaugen.

Auch Vater Carey Hart (46) gratulierte seinem Sohn mit Fotos auf Instagram zum Geburtstag. Motorräder scheinen das gemeinsame Hobby der beiden zu sein: Der Junge sitzt auf den Bildern schon auf kleinen wie großen Maschinen - genauso wie der Papa, der einst Motocross-Profi war. Ob sein Sohn ihm nacheifern will?

Kinder treten in Fußstapfen der Eltern

Die gemeinsame Tochter Willow (10) ist schon in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten. Die beiden haben im Februar ein Duett veröffentlicht. Die "What About Us"-Sängerin erklärte damals, das Mutter-Tochter-Gespann habe den Song "Cover Me In Sunshine" in der Corona-Pandemie zu Hause aufgenommen, um die Leute damit "glücklich zu machen". Er soll eine "große Umarmung und ein großer Kuss" an alle sein, so Pink in einem Instagram-Video.