"Ich liebe Lucy wirklich"

In wenigen Tagen ist Weihnachten und auch die Promis sind schon vielerorts in festlicher Stimmung. Bei Sängerin Pink (39, "What About Us") und Ehemann Carey Hart (43) steht der Weihnachtsbaum schon. Die beiden scheinen sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für die Feiertage ausgedacht zu haben. Auf einem Foto, das die Musikerin auf Instagram veröffentlichte, zeigt sich das Paar ganz im Stil der 50er Jahre. Während Hart im schwarzen Smoking eine gute Figur macht, orientiert sich Pink an Filmfigur Lucy Ricardo, die in der amerikanischen TV-Serie der 50er "I Love Lucy" zu sehen war. Sogar an die markante rote Hochsteckfrisur hat die Sängerin dabei gedacht.