"Ich weiß, es ist falsch herum, aber ich bin es auch!!!! Danke für all eure Liebe, UK, für mein #1 Album!!!!!! Ich bin völlig aus dem Häuschen/außer mir vor Freude/geschockt/begeistert/dankbar. Danke auch an Irland für die #1 und an meine Aussies [Australier] und Kiwis [Neuseeländer] auch!!!!!!! Den größten, nassesten Kuss auf all eure Gesichter"

US-Sängerin Pink (39, "Beautiful Trauma") bedankt sich bei den Fans auf Instagram für den Erfolg ihres neuen Albums "Hurts 2B Human". Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung führt es die Charts in zahlreichen Ländern an, so auch in Großbritannien und dem Commonwealth. Deren offizielle Chartorganisation hat sich offenbar nicht lumpen lassen und ihr einen kleinen Award überreicht. Den hält Pink auf dem Foto ihres Posts stolz in die Kamera.