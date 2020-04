Der nächste Promi hat sich mit Covid-19 angesteckt. US-Sängerin Pink (40, "Beautiful Trauma") machte via Instagram ihre Coronavirus-Infektion öffentlich. "Vor zwei Wochen zeigten mein dreijähriger Sohn Jameson und ich Symptome von Covid-19", schreibt die 40-Jährige zu einem Foto von sich und ihrem Sohn. Über ihren Hausarzt konnte sie einen Test machen "und ich wurde positiv getestet". Doch damit nicht genug.

Scharfe Kritik und großzügige Spende

Gemeinsam mit Ehemann Carey Hart (44), Jameson und Tochter Willow (geb. 2011) sei sie damals bereits in häuslicher Isolation gewesen und habe sich zwei Wochen an die Anweisungen ihres Arztes gehalten. Vor wenigen Tagen "wurden wir erneut getestet und sind jetzt zum Glück negativ". Das Vorgehen der US-Regierung kritisiert die US-Sängerin massiv.

"Es ist eine absolute Farce und ein Versäumnis unserer Regierung, Tests nicht allgemeiner zugänglich zu machen. Diese Krankheit ist ernst und real. Die Menschen müssen wissen, dass die Krankheit Jung und Alt betrifft, gesund und ungesund, reich und arm, und wir müssen Tests kostenlos und allgemeiner zugänglich machen, um unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde und unsere Gemeinschaften zu schützen", so Pinks Appell.

Neben ihrer Kritik kündigt die Sängerin zwei großzügige Spenden an. Pink will die Angehörigen der Berufstätigen im Gesundheitswesen unterstützen, "die jeden Tag an vorderster Front kämpfen". Sie wird 500.000 US-Dollar an den Notfallfonds des Temple University Krankenhauses in Philadelphia spenden. Eine besondere Geste, zu Ehren ihrer Mutter Judy, die dort 18 Jahre lang gearbeitet hat. Weitere 500.000 US-Dollar überweist sie an den Covid-19-Krisenfonds des Bürgermeisters von Los Angeles. Ihr Dank richtet sich an die "Helden" im Gesundheitswesen. Zudem appelliert Pink an alle: "Bitte bleibt zu Hause".