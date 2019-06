Eigentlich wollte sie wegen eines Shitstorms keine Fotos ihrer Kinder mehr auf ihren Social-Media-Kanälen teilen, für Töchterchen Willow machte Sängerin Pink (39) nun aber eine Ausnahme. Anlässlich ihres 8. Geburtstags zeigte der US-Star seinen Followern vier bezaubernde Fotos von sich und Baby Willow auf Instagram. Dazu schrieb Alecia Beth Moore, wie Pink gebürtig heißt, den liebevollen Kommentar: "Willow Sage. Es gibt keine Worte für dieses Gefühl, diese Liebe, diese Dankbarkeit, dieses Wunder. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Baby Girl."

Sportlicher Kindergeburtstag

Doch damit nicht genug. Denn offenbar feierte das Mädchen seinen Kindergeburtstag recht sportlich in der "Tempest Freerunning Academy", in der Freeruning und Parkour gelehrt und trainiert wird. Und da zeigte Mama Pink gleich mal, was sie aus akrobatischer Sicht so alles draufhat. In einem Video ist zu sehen, wie sie erst noch mit den Knien am Reck hängt und dann elegant nach unten springt. Am Rand steht Willow und staunt. "Wenn Mama dich auf deiner eigenen Geburtstagsparty in Verlegenheit bringt", kommentiert Pink den Clip selbstironisch.

Willow Sage Hart ist das erste Kind von Pink und ihrem Ehemann (seit 2006), US-Motocrossfahrer Carey Hart (43). Seit 2016 ist der gemeinsame Sohn Jameson Moon Hart auf der Welt.