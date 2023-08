Pink ändert bei Konzert Songzeile, um Solidarität mit Britney Spears zu zeigen

von Wiebke Tomescheit In Pinks Hit "Don't Let Me Get Me" flucht die 43-Jährige eigentlich auf Britney, weil diese so verdammt hübsch sei. Das möchte sie nun nicht mehr so stehen lassen, da sie ihre Kollegin unterstützen möchte.

Auch nach der Befreiung aus der Vormundschaft von Eltern und Management hat Britney Spears, 41, kein leichtes Leben. Sie hadert mit mentalen Problemen – und nun auch mit der Trennung von Noch-Mann Sam Asghari, 29. Der möchte nämlich einen Teil ihres Vermögens, obwohl er vor der Eheschließung einen Ehevertrag unterschrieben hatte, der genau das ausschloss. Jetzt soll er mit unterschwelligen Erpressungsversuchen probieren, doch noch an das Geld der Sängerin zu kommen. Eine extrem belastende Situation für den Popstar.

Unterstützung aus der Ferne gab es nun allerdings von einer Kollegin: Sängerin Pink, 43, hat Britney Spears ihre Unterstützung demosntriert, indem sie einen ihrer Texte über den Popstar geändert hat, als sie in Detroit auf der Bühne stand. Bei "Don't Let Me Get Me" änderte sie subtil eine Zeile. Der Originaltext lautete: "Ich bin es leid, mit der verdammten Britney Spears verglichen zu werden / sie ist so hübsch / das bin einfach nicht ich.“ ("Tired of being compared to damn Britney Spears / she's so pretty / that just ain't me") Aus dem "damn" machte die Sängerin ein "sweet", aus der "verdammten Britney" wurde also die "süße Britney".

Pink ändert Songtext über Britney Spears

Eine Kleinigkeit, von der man denken könnte, dass sie niemandem wirklich auffallen würde. Doch das Publikum in Detroit war textsicher und bemerkte den dezenten Hinweis sofort – Pinks Textänderung wurde mit lautem Jubel belohnt.

Nach Trennung von Sam Asghari Britney Spears und die Männer: Ihr Liebesleben in Bildern 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter 1999 bis 2002: Justin Timberlake Der erste Anwärter in der lange Liste von Spears Verflossenen ist Justin Timberlake. Ihn lernte sie bereits 1992 im Alter von elf Jahren im "Mickey Mouse Club" kennen, sieben Jahre später kamen die Beiden offiziell zusammen. Ihre Beziehung hielt drei Jahre, damals galten sie als DAS Promi-Traumpaar schlechthin. Auch Spears denkt selbst immer wieder positiv an die Zeit mit Timberlake zurück. Zuletzt postete sie ein altes Foto von sich und dem Sänger auf Instagram, auf dem die beiden Basketballoutfits tragen und schrieb dazu: "Als wir zusammen Basketball spielten... da geschahen Wunder!"







Mehr

Pink hatte sich schon im Februar zu ihrer Kollegin geäußert: "Die Leute glauben, ich hätte Britney in 'Don't Let Me Get Me' dissen wollen, aber ich habe mich schon immer wie ihre große Schwester gefühlt", hatte die 43-Jährige gegenüber dem "People"-Magazin zu Protokoll gegeben. "Ich möchte sie beschützen, sie ist der liebenswürdigste Mensch der Welt. Ich wünsche ihr nur das Beste und sende ihr den ganzen Tag Licht!"

Quellen: "Unilad", "People"